Rättegången mot Kevin Spacey: detta har hänt

Född 26 juli 1959 i South Orange, New Jersey. Växte upp i Kalifornien och inledde sin karriär som teaterskådespelare under 1980-talet, och började sedan få biroller i filmer och tv-serier. Han fick stor uppmärksamhet i början av 1990-talet, och fick en Oscar för bästa manliga huvudroll för sin insats i "American beauty" från 1999. 2015 prisades Spacey med en Golden globe för bästa manliga huvudroll för sin medverkan i "House of cards".

Kevin Spacey har även producerat flera stora Hollywood-filmer, så som "Seven" och "L.A konfidentiellt".

Sin första roll sedan metoo skulle Kevin Spacey göra i filmen "1242-gateway to the west". Spacey ersattes dock av skådespelaren Ray Stevenson efter att de nya åtalen väcktes i Storbritannien.

I januari i år prisades Kevin Spacey för sin livsgärning av italienska Museo Nazionale del Cinema, nationella filmmuséet i Turin. Vid prisceremonin gav skådespelaren sitt första tal på fem år.