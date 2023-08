Hollywoodstjärnor hjälper offren på Hawaii

Blur bjöd på gammalt och nytt under sin spelning på Way Out West – och passade på att hylla den svenska publiken ordentligt.

Johnny Marr ställer in spelning på Way Out West

Den tidigare The Smiths-gitarristen Johnny Marr som skulle ha spelat på Way Out West på lördagen kommer inte till festivalen i Göteborg. Det meddelar rockstjärnan själv i ett inlägg på X, tidigare Twitter.