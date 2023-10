Bryan Adams till Sverige nästa år

Bryan Adams spelade senast i Sverige så sent som i fjol. Den här gången besöker han även Oslo den 29 april.



I år är det 40 år sedan Bryan Adams slog igenom med albumet "Cuts like a knife", som förutom titelspåret även innehöll topplistefavoriten "Straight from the heart". Det blev början på en lång rad topplistehits på 1980- och 90-talen som "Summer of 69" och filmlåten "(Everything I do) I do it for you".

I fjol kom 63-åringens senaste album, "So happy it hurts".