Här är alla deltagare i nya "Bäst i test"-panelen • Då har programmet premiär

Det var i mars i år som det blev klart att SVT tackat nej till fler säsonger av "Bäst i test", ett av bolagets allra populäraste program, eftersom man inte längre ville betala vad det brittiska produktionsbolaget Avalon kräver.

Programledarna Babben Larsson och David Sundin har följt med i flytten till TV4 och den nya säsongen har spelats in i ett helt nytt hus, där deltagarna utsätts för kluriga tester under stressiga former.

Bäst i test 2024: Alla deltagare i panelen

Den nya säsongens fem panelmedlemmar är komikern och skådespelaren Johan Petersson, komikern och skådespelaren Maria Lundqvist, poddaren och Youtube-profilen Behrouz Badreh, komikern och radioprataren Charlotta Björck samt programledaren och Youtube-profilen Mauri Hermundsson.

— Det har varit en gränslöst spännande, fantasifullt galen resa i smak, lukt, svett, puls och adrenalin, säger Maria Lundqvist i pressmeddelandet från TV4.

Då har Bäst i test 2024 premiär

Bäst i test har premiär fredag den 12 januari på TV4 Play och sänds 20:00 på TV4.