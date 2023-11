Mindre att se på tv och bio efter strejken

Flera stora projekt har tillfälligt fått avbrytas eller skjutas upp på grund av strejken – vilket betyder att framtida projekt också får problem.

För publiken i Sverige blir det först under nästa år och året därpå som avbrottet märks av på allvar, enligt Mattias Bergkvist, frilansjournalist och tv-kritiker för Expressen.

— Det är som ett domino som faller och som gör att allt skjuts på framtiden. Det kommer att bli tunnare hos strömningstjänsterna och på biograferna, konstaterar Mattias Bergkvist.

— Dessutom har Viaplay dragit ner på takten, SVT ska göra Eurovision som kostar enormt mycket pengar och TV4 ska spara. 2024 ser på förhand väldigt tunt ut.

Tittarna får vänta på populära tv-serier som "The last of us", "The White Lotus" och "Euphoria", vars nya säsonger kommer först 2025. Det gäller också Netflixfavoriter som "Stranger things" och "Emily in Paris". Även nya Disney+-serierna "Daredevil: Born again" och "Wonderman" är skjutna på framtiden, liksom en kommande spinoff på "Game of thrones".

Andra länder

Samtidigt handlar allt inte om Hollywood, framhåller Bergkvist.

— Netflix gör ju enormt många serier och filmer som inte produceras i USA. De kan ju hålla samma takt som tidigare, men skillnaden är att i stället för en stor och dyr amerikansk serie så kommer till exempel en tysk, en fransk och en från Sydkorea, säger han.

På filmsidan handlar förseningarna bland annat om Marvelfilmerna "Blade" och "Fantastic four", som nu får premiär först 2025. Även "Spider-Man 4" med Tom Holland i huvudrollen blir fördröjd, uppger Los Angeles Times. Kommande uppföljare till "Avatar" och "Star wars" flyttas också fram i kalendern, men det handlar om projekt som skulle ha premiär först om flera år.

Flera redan klara filmer har skjutits upp eftersom stjärnorna inte har kunnat marknadsföra och göra intervjuer för projekten. Till exempel ställdes premiären av storfilmen "Dune 2" med Timothée Chalamet och Zendaya in i höstas. Den kommer i stället på bio den 13 mars nästa år. Även "Mission: Impossible — dead reckoning part two" med Tom Cruise flyttas till 2025.

Svårt för biograferna

För svenska biografer, som på senare år blivit allt mer beroende av Hollywoods superhjältar, kan det bli svårt att fylla stolarna.

— Olyckskorparna kraxade först om pandemin, som var ett dråpslag. Sedan om manusförfattarstrejk och på det skådespelarstrejken. Dessutom så går svensk film inte så bra som biografägarna önskar. Om de stora blockbusterfilmerna inte kan leverera så är det svårt, säger Mattias Bergkvist.

Han poängterar samtidigt att det finns många faktorer som styr utbudet under de kommande åren. Krig och inflation gör det svårare att sälja prenumerationer och biobiljetter. Samtidigt har produktionerna blivit allt dyrare.

— Skådespelarstrejken är bara en del i en större helhet där tittarna får betala mer, men har färre saker att se på, säger Bergkvist.