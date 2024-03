Discovery+ och HBO Max slås ihop – då kommer nya strömningstjänsten

Drama: Allt från HBO Max, däribland kommande "The sympathizer" med Robert Downey Jr, "House of the dragon" säsong två och "Dune: Prophecy" samt klassiska serier och filmer från Warner Bros och DC.

Sport: Sommar-OS i Paris, allsvenskan och superettan i fotboll, grand slam-turneringarna i tennis och PGA-touren i golf.

Reality: Allt från Discovery+, däribland "Wahlgrens värld" och nya "This is Benjamin Ingrosso" samt "Naked attraction", "Älskar, älskar inte" och "Spökjakt" med Joakim och Jonna Lundell.