TV4 har minst sagt bjudit på en rungande start av Farmen 2025.

Hittills har tittarna fått se en historisk twist i och med att gänget direkt delats upp i två olika lag och därav två olika gårdar.

För den med ett skarp öga så kan man se att den nya gården är det ställe där "Torpet"-kamperna tidigare utspelat sig. Och nej, deltagarna kan inte smyga över till varandras gårdar under nattetid. TV4 kunde nämligen avslöja till Nyheter24 att gårdarna ligger flera mil ifrån varandra.

Någon som snabbt tog fokus i rutan var ingen mindre än Peter Rönnlund. Peter fick nämligen direkt syn på sitt gode ex Alida Kanthe och båda var föga förvånade över att se varandra.

– Vi hade ingen aning om att de hade haft en relation, berättade Farmens presschef Ludvig Ternstedt.

Scener från Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Och ja, glada miner från Alidas sida – det blev det ju inte.

– Jag är här för att hitta tillbaka till mig själv efter vår relation som tog slut för ett och ett halvt år sen. Så är han också här. Och ingen av oss har sagt till den andre att man tänkte söka... det behöver bli så att en av oss åker ut.

Och ja, det hela skulle komma att få sig en naturlig lösning.

Peter Rönnlund kastades ut från TV4:s Farmen – detta hände sen

Många hade under den första dagen märkt av att Peter Rönnlund gått omkring och pratat med flera av deltagarna och skulle då enligt flera ha sagt saker som inte stämmer. Han ska enligt några påpekat att det redan skett paktande samt att han ville ha ut några. Detta nekade han själv till.

– Den här vistelsen har redan rivit upp mycket mörker i mig som jag gått omkring och burit på efter en tid i mitt liv som inte var bra, berättade han.

Under lunchen valde då Robert Nilsson att konfrontera honom.

– Du sitter här och gråter men det känns som att det är en jävla offerkofta. Man har fortfarande ansvar för sina handlingar. Det är någon skit i fogarna här, sa han.

Robert (i blått) fick stöd av de andra deltagarna. Bildkälla: TV4

– Men offerkofta hur då? Fan vad jag blir besviken på dig när du säger det här, säger Peter och lämnar sedan bordet.

Senare under kvällen då produktionen lämnat huset för att istället spela in synkar ute på gården kommer deltagare utrusandes och sa att Peter kommit in och sagt att han vill ta bråket "som män".

Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Dagen efter kom Anna Brolin in i huset och meddelade att Peter fått lämna.

Lämnade han självmant eller blev han utskickad?

– Varje situation bedöms separat men i just detta fall blev en deltagare väldigt upprörd och de övriga i gruppen uppfattade honom som hotfull i situationen, och därför beslutades det att Peter fick lämna, berättar Joel Bendrik, exekutiv producent

– Det var ett beslut som togs åt honom men som han absolut förstod. Att delta i Farmen ska kännas bra för alla inblandade och det här bedömdes som det bästa sättet att gå vidare för alla, avslutade han.

Nyheter24 kontaktade Robert och frågade vad som hänt efter inspelningen och om han och Peter talats vid.

– Vi kan säga så här, under gårdens avsnitt då bråket visades så valde han att höra av sig till mig, så mycket kan jag säga.

Vad det exakt var som Peter sa, det berättar Robert på sin YouTubekanal med namnet "Farmen – PAKTEN".

Robert Nilssons tatuering efter Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Robert å andra sidan. Han har efter inspelningen valt att tatuera in "Farmen 2025 Norra B". Detta visar han upp på sin Instagram.

Farmen sänds måndag-torsdag och även söndag på TV4 och TV4 Play.

