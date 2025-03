Siffrorna gäller 2-5 mars 2025.

1. “Bara Bada Bastu” - KAJ

2. “Sweet N’ Psycho” - SCARLET

3. “Yihaa” - Dolly Style

4. “On and On and On” - Klara Hammarström

5. “Revolution” - Måns Zelmerlöw

6. “Hush Hush” - Meira Omar

7. “Believe me” - Greczula

8. “Hate You So Much” - Saga Ludvigsson

9. “Show Me What Love Is” - Erik Segerstedt

10. “Kamikaze Life” - Maja Ivarsson

11. “Voice Of The Silent” - John Lundvik

12. “Life Again” - Annika Wickihalder