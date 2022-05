Robinsontittarna rasar på Tommies beteende mot Angela: "1800-talet ringde"

Under tisdagens Robinsonavsnitt få de lyckliga deltagarna som tagit sig hela vägen till sammanslagning flytta in på sin nya strand. Här gäller nya regler – först och främst kommer gruppen delas in i två läger, "Rucklet" och "Högborgen".

I Högborgen bor vinnaren av immunitetstävlingen tillsammans med tre utvalda medtävlande, och i Rucklet huserar resterande deltagare.

I måndagens tävling var det Tommie Gyllin som snabbast fick fart på sin eld, och när det blev dags för han att välja ut tre personer att ta med till Högborgen började han med att utse Peter Szabo och Filip Johansson.

Foto: TV4

Tommie Gyllins val i Robinson möts av kritik

Men sen hände något som fått en hel drös tittare att höja på ögonbrynen.

– Det vore kul med någon kvinnlig, som kan ta hand om oss. Peter behöver tas hand om lite mer... Angela, följer du med dit bort? Frågar Tommie i Robinson.

– Jag väljer Angela för att vi behöver en kvinna i huset. Hon är väldigt mammig, hon är jätteduktig på att laga mat, hon är väldigt duktig på att jaga mat. Hon är fembarnsmamma och hon vet hur man tar hand om människor vid det här laget, säger han kort senare i en synk.

Robinsontittarna ryter ifrån: "Har vi inte kommit längre?"

På Robinsons offentliga Instagramkonto har flera upprörda tittare vänt sig för att vädra sina åsikter i kommentarsfältet.

Gemensamt är att de anser det vara nedsättande av Tommie att bara ta med Angela Pereira Praxedes till Högborgen för att ta hand om männen, i egenskap av kvinna.

Här är några exempel från kommentarsfältet:

”Vi behöver en kvinna som kan ta hand om oss i borgen”. Hade tackat nej till en plats i borgen om jag va Angie"

"Gillade Tommie fram tills han sa att han ville ha angela i högborgen för hon är kvinna och kan laga mat och ta hand om dom. Har vi inte kommit lite längre än så?"

"Jag bryr mig ärligt inte om vilka han väljer men tycker principen att han bryter allt han lovat sitt gamla lag är riktigt dåligt gjort. Och att han väljer Angela med motivationen att de behöver en kvinna som kan ta hand om huset och Peter… 1800-talet ringde och han svarade."

Nu bemöter Tommie Gyllin kritiken

I ett inlägg på Instagram bemöter Tommie Gyllin kritiken, där han ber om ursäkt för sitt klumpiga uttalande.