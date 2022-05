Därför syns Robinson-Hanna med bandage i armhålorna: "Ballar ur rejält"

Under tisdagens Robinsonavsnitt får de lyckliga deltagarna som tagit sig hela vägen till sammanslagning flytta in på sin nya strand. Här gäller nya regler – först och främst kommer gruppen delas in i två läger, "Rucklet" och "Högborgen".

I måndagens tävling var det Tommie Gyllin som snabbast fick fart på sin eld, och när det blev dags för honom att välja ut tre personer att ta med till Högborgen började han med att utse Peter Szabo och Filip Johansson.

Robinson-Hanna syns med plåster i programmet – det här är varför

Men bortsett från bråk och intriger la den uppmärksamme tittaren säkert märke till att Robinsondeltagaren Hanna Bergwall var omplåstrad i tisdagens avsnitt. Vad beror det på – man har ju inte fått se att hon kommit till fysisk skada?

Det berättar hon mer om på sin Instagram:

"Nu börjar mina svinkoppor balla ur rejält. Stora vätskefyllda blåsor", skriver hon.



I nästa videosekvens förklarar Hanna att läkaren på plats ville ge henne en antibiotikakur för att bli av med blåsorna, men hon vägrade.



– Läkaren ville ge mig antibiotika, men varje gång jag tar det får jag oftast svamp och jag ville inte svamp på den där stranden. Men jag visste inte vad svamp hette, så jag ba "I'll get mushrooms", och de ba "va, vad menar hon?", berättar Hanna på Instagram.

Vi hoppas att problemen inte blir större för Hanna!