Här är de påhittade detaljerna i den hyllade Börje-serien

Den 24 november 2022 gick Börje Salming bort efter en tids sjukdom.

Hockeyikonen hade några månader tidigare berättat att han drabbats av ALS och under Salmings sista tid i livet hyllades han stort i både Sverige och Kanada där han, under 70- och 80-talet spelade för Toronto Maple Leafs. Dessförinnan spelade han i Brynäs IF.

Och det är just dessa delar av karriären som skildras i Viaplay serien "Börje - the journey of a legend", vilken hade premiär den19 november.

Fler än svenskarna bar hjälm

Men det finns förstås vissa detaljer i serien, där Valter Skarsgård och Hedda Stiernstedt axlar huvudrollerna, som inte riktigt stämmer överens med verkligheten.

I Gefle Dagblad har man, med hjälp av Börje Salmings tidigare lagkompis Inge Hammarström, lyft fram några grejer som är "påhittade" i de fyra sista avsnitten av "Börje - the journey of a legend".

En av de delar som inte helt och hållet är sanna är att svenskarna skulle vara de enda i Toronto Maple Leafs och NHL som bar hjälm. Enligt Hammarström var det drygt 5-10 spelare i varje lag som bar hjälm.

Inge Hammarström och hans fru vid premiären av "Börje – the journey of a legend". Foto: Henrik Montgomery/TT

Inge Hammarströms trejdingbesked

En annan detalj som inte är så som den var i verkligheten är scenen då Inge Hammarström får ett trejdingbesked inför hela Toronto Maple Leafs i lagets omklädningsrum.



Så skulle det, enligt Hammarström, aldrig gå till och han blev istället inkallad till bossen Jim Gregorys kontor.

– Han var en otroligt fin människa och bra kille som jag har haft bra kontakt med efter min karriär också, säger Hammarström till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Han var emot trejden och det var ett av hans allra svåraste beslut att gå med på det för det var katastrof tyckte han.

Själva laget fick veta nyheten under deras nästa samling.

