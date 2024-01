Skadorna under Börje-inspelningen – Valter Skarsgård: “Blod”

Det var i augusti 2022 som hockeyikonen Börje Salming berättade att han hade drabbats av nervsjukdomen ALS. Den 24 november samma år gick han bort i sviterna av sjukdomen. Samtidigt var inspelningen av serien baserad på hans liv i full gång.

Hedda Stiernstedt spelar Margitta Wendin

Under vintern 2023 har serien “Börje – The Journey of a Legend” sänts på Viaplay. Serien följer Börje Salmings liv och karriär i sex delar, hela vägen från Kiruna till Toronto. I huvudrollen syns Valter Skarsgård och Hedda Stiernstedt spelar Börje Salmings första fru Margitta Wendin.

Hedda Stiernstedts galna knep – för att låta som Margitta i "Börje"-serien

Valter Skarsgård spelar Börje Salming – berättar om skadorna

Oscar Skagerberg, Valter Skarsgård, Hedda Stiernstedt och Pelle Holmström. Foto: Jessica Gow/TT

Under sin imponerande hockeykarriär drog Börje Salming på sig en hel drös skador. Och det visar sig att det blev en del smällar, även för skådespelarna i “Börje”-serien. Det berättar Valter Skarsgård för Nyheter24.



Gjorde du dig illa mycket på isen?

– Det gjorde man hela tiden. De här 70-tals-grillerna vi hade var förstärkta, för det gick inte annars. Ingen har sådana muskler längre eftersom man inte behöver träna upp dem. Så de var otroligt obekväma. Och mot fotknölarna var det bara stålplattor, så man var helt lila om fötterna, berättar Valter Skarsgård och fortsätter:

– Sen var det vissa väldigt stora fightscener där det var ganska rörigt. Så det blev ju lite smällar här och där, och något ögonbryn som sprack. Men det var blod, svett och hockey. Det var det vi gav oss in på.

Så lever Börje Salmings första fru Margitta Wendin i dag



Skadorna under inspelningen av "Börje"-serien

Pelle Holmström spelar Inge Hammarström i serien, och även han berättar om en viss händelse på isen mellan honom och Oscar Skagerberg, som syns i rollen som Stig Salming.

– Det hände en olycka när jag och Oscar, som spelar Stig, krockade. Han åkte in i mitt huvud så jag fick hjärnskakning på en inspelningsdag. Men det gick att fortsätta filma. Det dumma var att jag hade en massa stunt efter när jag skulle kasta huvudet. Då kände jag att det var lite mosigt där uppe, berättar Pelle Holmström.

Det ska Börje Salming om Valter Skarsgård efter deras första möte

Pelle Holmström förklarar att han dock inte behövde avbryta inspelningen, utan kunde fortsätta. Men även Oscar Skagerberg själv ådrog sig en skada på isen.

– Jag spräckte mitt ögonbryn, och sen råkade jag sparka Valter med en skridsko, säger Oscar Skagerberg.

Allt om Börje Salming: Barn, frun Pia Salming och ALS-sjukdomen