Därför behövde Sven-Erik lämna Hotell romantik: "Närmade mig henne"

Sven-Erik Sjögren, 72, är en av de deltagare som skapat mest rubriker under sin medverkan i SVT:s Hotell romantik. Redan från programmets start fick han deltagarna att höja på ögonbrynen när han både hade med sig kåtpiller, och visade upp sin kropp i en mankini på första festen.

I söndagens avsnitt behövde Sven-Erik lämna, och det är många som undrar – varför får inte Sven-Erik vara kvar till slutet av Hotell romantik?

"Kan vara lite fräck"

Under söndagens avsnitt stod det klart att Sven-Erik skulle lämna inspelningen. Kvällen innan var det strandrave med burning man-tema, och deltagarna dansade loss i ekivoka outfits. Sven-Erik var där precis som alla andra, men morgonen efter skulle han plötsligt åka hem.

Nyheter24 har därför frågat Sven-Erik vad som låg bakom den hastiga hemfärden:

– Det fanns inte någon snygg, säger Sven-Erik och fortsätter:

– Det vara bara vackra Marie Louise som föll mig i smaken. Jag närmade mig henne på ett lite fräckt sätt. Inte att jag var otrevlig, men jag kan vara lite fräck och nonchalant som en man kan vara.

Sven-Erik berättar att han han inte riktigt passade in i gruppen, och därför valde att avbryta innan inspelningen var färdig. Han menar att många störde sig på hans fräckhet.

– Det finns ett uttryck som säger “du kan inte uppträda så att det passar alla”. Det är alltid någon som ogillar vad du gör. Sen jag kan vara betydligt större i käften som man, jämfört med en kvinna. Det går inte hem hos alla.

Sven-Erik packar ner sin mankini i resväskan. Foto: Skärmavbild/SVT.

Sven-Erik om Hotell romantik: "Take it or leave it"

Trots att han inte klickade med alla på hotellet menar Sven-Erik berättar han att han är nöjd med sin insats i Hotell romantik. Han är sig själv och har aldrig känt ett behov att kompromissa för att passa in i olika sammanhang.

– Take it or leave it, säger Sven-Erik till Nyheter24 och skrattar.

Det sista Sven-Erik vill vara är tråkig, och han är nöjd över att han inte framstått som en "ljummen filmjölk", utan istället som en fräck man med humor i Hotell romantik.

– Antingen försöker man vara alla till lags och då blir du jävligt tråkig, som ljummen filmjölk. Eller så kör du din stil, och då får du lite törnar i livet, säger Sven-Erik och fortsätter:

– Det räknar jag med, jag är en lite provocerande person. Många retar sig på mig, men en del retar sig på mig för att de skulle vilja vara såna själva. Men de har inte ork att vara som jag.

Ångrar du någonting i dag när du ser tillbaka på inspelningen?

– Det enda jag ångrar är att jag hade på mig jeans när jag var utklädd till kock i programmet. Jag skulle ha gått näck under förklädet istället. Då var jag alldeles för feg, alldeles för snäll. När kameran svepte runt så hade tittarna fått se min sexiga stjärt istället. Det hade varit mycket roligare.

Sven-Erik säger hejdå till Marie Louise. Foto: Skärmavbild/SVT.

Produktionen: "Inga ytterligare kommentarer"

Nyheter24 har också kontaktat produktionen för att se om det finns mer att tillägga om Sven-Eriks avsked från Hotell romantik. I ett skriftligt meddelande skriver produktionen:

"Vid tillfället var Sven-Erik överens med produktionen om att åka hem. Han får själv kommentera detta i avsnitt 6. Utöver det har vi inga ytterliga kommentarer kring detta."

Sven-Erik har lämnat Hotell romantik. Foto: Privat/Sven-Erik Sjögren.