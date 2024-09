Peter Magnusson och Felix Herngren är två av deltagarna i den omdiskuterade tävlingen “Race across the world”, men hur var egentligen stämningen under inspelningen?

Under hösten 2024 hade det allra första avsnittet av den svenska upplagan av "Race across the world" premiär på Kanal 5, med ingen mindre än Kristin Kaspersen som programledare. Programmet går ut på att tio svenska kändisar ska ta sig över en hel kontinent – men det finns en hake. De ska nämligen göra detta helt utan flyg, telefoner och bankkort. Kristin Kaspersen programleder "Race across the world". Foto: Anders Kilander/Warner Bros. Discovery De tävlar i "Race across the world" Felix Herngren och Clara Herngren (äkta makar)

och (äkta makar) Thomas Wassberg och Björn Wieser (far och son)

och (far och son) Eva Röse och Karin Röse (systrar)

och (systrar) Peter Magnusson och Lotta Blomqvist (mor och son)

Peter Magnusson om tuffa tävlingen: "Jobbigaste jag gjort i hela mitt liv" För Nyheter24 berättar Peter Magnusson, som tävlar med sin mamma Lotta Blomqvist, om den extremt tuffa inspelningen och passar även på att ge en skämtsam pik till Felix Herngren... Var det lika jobbigt som det såg ut? – Det var jobbigare faktiskt. Det är det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv, i alla fall jobbmässigt. Jag var ju med i "Över Atlanten" också och det var jobbigt, men det här var kanske strået vassare. Och en anledning var att det var så länge som man var ute och med begränsade resurser, mat, boende och pengar. Det var jobbigt, men det var ju också essensen av utmaningen och tävlingen. Peter Magnusson och Lotta Blomqvist. Foto: Anders Kilander/Warner Bros. Discovery

Var ni nära att ge upp någon gång? – Nej, det skulle jag inte säga. Det var ju ändå en tävling. Vem av de andra var mest tävlingsinriktad? – Det var Felix och Clara. Man såg framförallt i Felix ögon dag ett att de blev rovdjursaktiga. Jag kände att den här killen ville vinna, och även Clara. Jag skulle säga att de var de som kändes absolut farligast ur den aspekten från början. Felix Herngren och Clara Herngren. Foto: Anders Kilander/Warner Bros. Discovery Hur var stämningen då, lagens sinsemellan? – Den var bra. Det vore ju tråkigt att börja "basha" varandra. Det var ingen MMA-fight liksom. Men jag tyckte Felix kändes mest tävlingsinriktad. Det betydde ju inte nödvändigtvis att han var farligast sen, det vet vi ju inte än, förklarar Magnusson och fortsätter: – Men sen var det ju Emil och Carl som kändes farliga på ett helt annat sätt för att de var så gulliga. De hade sådan charm och plirande ögon. Så jag tänkte att de kommer gå långt bara på deras charm. Det var tuffare för mig och mamma att tävla mot.