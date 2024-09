Det var under 1980- och 1990-talet som Felix Herngren började leta sig in i tv- och filmbranschen. Det riktigt stora genombrottet fick han som karaktären Teofil "Teo" Broström i tv-serien "Smash", regisserad av Hannes Holm och Felix storebror Måns Herngren.

Därefter har karriären minst sagt rullat på. Han har gestaltat humorkaraktärer så som kulturprofilen Dan Bäckman och polisen Papi Raul samt synts i "Masked Singer Sverige" såväl som i den egna serien tillika långfilmen "Solsidan".

Felix Herngren. Foto: Fredrik Persson/TT

Dessutom har Felix grundat produktionsbolaget FLX som ligger bakom storfilmer som "Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann" och "Länge leve bonusfamiljen".

Felix Herngren och Clara Herngren i "Race across the world”

Under hösten 2024 är Felix Herngren högaktuell i ”Race across the world” på Kanal 5, då tillsammans med äkta makan Clara Herngren. Men att ställa upp i programmet – som går ut på att ett gäng kändisar ska ta sig 11 000 kilometer utan flyg, telefoner och bankkort – var långt ifrån givet.

– Jag tänkte, herregud, 40 dagar på en mager budget och att inte veta någonting. Jag kände bara att det här blir jobbigt, men efter några långa diskussioner kom jag fram till att en sådan här grej kommer jag aldrig göra någonsin mer i livet. Jag gjorde inte ett sådan där tågluff när jag var ung, det här blir en revival. En tågluff som 57-åring, sa Felix till Aftonbladet inför premiären.

Clara Herngren och Felix Herngren. Foto: Stella Pictures

I "Race across the world" tävlar paret Herngren mot bland andra dressyrryttaren Carl Hedin och artisten Emil Henrohn samt Thomas Wassberg och den tidigare skidåkarens son Björn Wieser.

– Jag har med en peruk och lite olika attiraljer, avspärrningsband och fuskblod. Jag ska försöka komma och halta med bandage. Skulle inte du hjälpa en man med blödande knä och ryggsäck? Jag kommer göra allt för att försöka ta mig fram här nu. Wassberg och hans jävla envisa son, pannberget Wassberg, han ska få en smocka. Han ska komma tvåa EN gång, sa Felix till Aftonbladet.

Deltagarna i "Race across the world Sverige". Foto: Anders Kilander/Warner Bros. Discovery

Felix Herngren bestulen på tåg

I veckans avsnitt av "Race across the world", som sänds på torsdagen klockan 21.00 på Kanal 5 och Max, får man se en förhandstitt på vad som väntar i nästföljande program. Och där tycks det bjudas på stor dramatik, när Felix Herngren plötsligt blir av med sin ryggsäck ombord på ett tåg i Frankrike.

– Det var så sjukt, han stoppade ner sin väska precis bakom sig och jag sitter mittemot så jag tittar på honom, och även någon fotograf, och sen precis när vi ska gå så skriker han, ”min ryggsäck” och jag tänkte, ”äh den är någonstans”, vi hade bytt platser, ”men du glömde den säkert någonstans”, berättar Clara Herngren för Expressen.

Felix Herngren jagade ikapp tjuven ombord på tåget. Foto: Skärmavbild/Max

Så var inte fallet. Ryggsäcken hade blivit stulen.

– Felix gallskriker och springer genom tåget och han skriker ”polis, polis, han stal min ryggsäck”. Men sen hittade de honom några vagnar senare så han stod där med ryggsäcken, berättar Clara för tidningen och fortsätter:

– Det var ganska läskigt, han hade kunnat vara vem som helst men det gick bra. Han fick tillbaka den. Det var himla tur, säger Clara Herngren.

