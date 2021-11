Melodifestivalen 2022 närmar sig med stormsteg, och går av stapeln den 5 februari. Nu har SVT äntligen bekräftat den första hälften av startfältet.

Melodifestivalen 2022: Artisterna och låtarna

Anders Bagge - ”Bigger than the universe”

Liamoo - ”Bluffin”

Faith Kakembo - ”Freedom ”

Linda Bengtzing - ”Fyrfaldigt hurra!”

Danne Stråhed - ”Hallabaloo”

Cornelia Jakobs - ”Hold me closer”

Cazzi Opeia - ”I can´t get enough”

Samira Manners - ”I Want to be loved”

Omar Rudberg - ”Moving like that”

Klara Hammarström - ”Run to the Hills”

Tribe Friday - ”Shut me Up”

Theoz - ”Som du vill”

Niello och Lisa Ajax - ”Tror du att jag bryr mig ”

John Lundvik - ”Änglavakt”

Städerna Melodifestivalen 2022 besöker