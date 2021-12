Bachelorette börjar att komma mot sitt slut och vi tillsammans med tittarna väntar spänt på att se vem Julia Franzén, 31, väljer att ge sin sista ros till. I en intervju med Nyheter24 berättar årets Bachelorette att ingen Bachelor har någonsin hånglat så mycket som hon. Läs hela intervjun här.

Julia Franzén Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

Pontus och Kristoffer valde att lämna Bachelorette

Under torsdagskvällen hade Julia Franzén en livestream på sin Instagram. Under liven strömmade det in frågor om varför hon har blockat Pontus Bäck, 28, på plattformen. Pontus är en av deltagarna i årets Bachelorette, men valde självmant att lämna för några avsnitt sedan tillsammans med en annan deltagare, Kristoffer Östman, 30.

28-åringen berättar i "killarna avslöjar allt" att han inte kände sig älskad och därför inte ville vara kvar.

– Får man feeling så gör man det bara, berättar Pontus när han förklarar varför han mitt under roscermonin tar ordet.

Pontus hann aldrig bli erbjuden någon ros av Julia.



– Jag kände ingenting, berättar Pontus och fortsätter.

– Hon kanske kände lite för mig, jag vet inte.

Läs mer om det här.

Pontus Bäck Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

"Vi ska konfrontera de jävlarna"

Men Julia har en annan teori kring varför Pontus och Kristoffer valde att lämna. På sin Instagram publicerar Julia ett klipp filmat efter roscermonin, där hon säger att killarna hade tjuvlyssnat på henne när hon berättade för producenten vilka hon ville skicka hem. Dessa killar var inga mindre än Pontus och Kristoffer.

– Vi ska konfrontera de jävlarna, säger Julia i klippet.

Därför har Julia Franzén blockat Pontus Bäck på Instagram

Julia förklarar under sin livestream att Pontus skriver dåliga saker på sina plattformar. Han blev förmodligen sur när hon berättade att han tjuvlyssnade, förklarar Julia. Den sista droppen kom när hon såg att Pontus hade kommenterat ett klipp från Bachelorette då hon grät, med "haha".

Screenprint från Julias livestream @juliafranzén.se

Julia berättar att hon tycker att Pontus har dålig energi.

– Han skriver massa dåliga saker, berättar Julia och fortsätter.

– Varför ska jag ha han i mitt liv?

Se den senaste intervjun med Julia i spelaren ovan.