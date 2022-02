Kärlekslivet och relationen till Danny Saucedo – allt om Niello i Melodifestivalen

I Melodifestivalens andra deltävling ställer Lisa Ajax, 23, och Niello, 34, upp tillsammans. Lisa Ajax är varm i kläderna vad gäller Mello, men Niello gör sin debut i tävlingen. Här kan du läsa allt du behöver veta om Lisa Ajax.

Nyheter24 reder ut allt du behöver veta om Mello-aktuella Niello.

Vad är "Niellos" riktiga namn?

Niello är faktiskt bara ett artistnamn – rapparens riktiga namn är nämligen Niklas Grahn Linroth. Den 34-åriga artisten är ursprungligen från Malmö och föddes 21 oktober 1987.

Han är just nu bosatt i en lägenhet i Stockholms kommun, i en stadsdel söder om stan, där han och familjen har bott sedan 2019.

Niello och Lisa Ajax tävlar i Melodifestivalen 2022

Tillsammans ska Lisa Ajax och Niklas, “Niello”, Grahn Linroth sjunga låten “Tror du att jag bryr mig”, som är skriven av Niello tillsammans med Yvonne Dahlbom och Jesper Welander.

– Det är skönt för mig, att ha en Queen bredvid sig som kan Mello, säger Niello till TT om sitt samarbete med Ajax.

Däremot är det inte första gången duon jobbar ihop. Sommaren 2021 släppte de låten “Ingen annan” ihop.

Niello i Melodifestivalen har två barn tillsammans med sin fru

Niklas, “Niello”, Grahn Linroth är gift med röstskådespelerskan Elif Grahn Lindroth sedan 2017 och paret har under sin tid tillsammans fått två barn. 2018 fick paret sonen Elias och 2020 föddes sonen Milan.

Niello i Melodifestivalen har jobbat med Danny Saucedo

Hiphop-artisten och rapparen Niello släppte sin första singel “Svett” 2013, och året efter klättrade han högt upp på listorna med låten “Legenden”.

Under sin karriär har Niello jobbat tillsammans med flera andra kända artister. Förutom Lisa Ajax har han även samarbetat med bland annat Danny Saucedo, Robin Stjernberg, Albin Johnsén och Janice.

Niello och Danny Saucedo släppte 2020 jullåten "Kungar av December" – något som Niello beskriver som "utan tvekan roligaste projektet jag gjort".

Det heter Niello på Instagram

På Instagram hittar man Niello under användarnamnet @niello där han lägger upp allt från "behind the scenes" i studion och uppdateringar om hans musik till bilder på sina två små barn.

Vad betyder Niklas Grahn Lindroths artistnamn “Niello”?

Många som har försökt googla artisten Niello kan möjligtvis ha blivit en aning förvirrade av bildresultaten som dyker upp. “Niello” är nämligen inte bara en deltagare i Melodifestivalen 2022, utan även en metod för dekorering och gravering av silverföremål.