Rysslands president Vladimir Putin föddes 7 oktober år 1952 i Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg. Idag är han en av världens mäktigaste, och mest fruktade, personer.

Det här är vad man vet om den ryska presidentens barndom.

Foto: Alexander Zemlianichenko/TT

Vladimir Putins fattiga barndom i Leningrad

Putin föddes in i en arbetarklassfamilj, med en pappa som var krigsveteran och fabriksarbetare. Som Vladimir Spiridonovich Putin och Maria Shelomovas enda barn växte Putin upp i en lägenhet med två andra familjer, vilket var typiskt för den tiden i Sovjetunionen.

Familjen Putin bodde högst upp, på femte våningen och ibland läckte det in. Vatten och ved fick man bära upp i bostäderna. Hans lärare Vera Gurevitj har berättat att Putin växte upp utan varmvatten och utan möjlighet till dusch eller badkar.

Vladimir Putins föräldrar Vladimir Spiridonovich Putin och Maria Shelomova. Foto: Wikimedia Commons

Ryska presidenten slogs mot råttor som barn

I boken “First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait”, som publicerades 2000, uppger Putin: “Det fanns horder av råttor i entrén. Mina vänner och jag brukade jaga dem med pinnar" och fortsätter:

"En gång såg jag en stor råtta som jag jagade ner för korridoren och in i ett hörn. Plötsligt kastade den sig på mig. Jag blev överraskad och rädd. Nu jagade råttan mig.”

Råttan gav Putin en lärdom.

"Alla borde förstå detta: Det lönar sig aldrig att jaga in någon i ett hörn."

Vladimir Putin växte upp i sovjetiska Leningrad. Foto: Wikimedia Commons

Putins föräldrar ska ha haft två äldre barn – som dog

Under andra världskriget ska Putins pappa, Vladimir, ha varit på fältet och stridit medan hans mamma, Maria, nästan dog av svält. I samma bok berättar Putin: “En gång svimmade min mamma av hunger. Folk trodde hon hade dött, och la ut henne med de andra liken. Men som tur var vaknade mamma och började jämra sig”.

Det sägs att Putins föräldrar ska ha haft två äldre barn innan sonen Vladimir föddes. Sonen Albert avled som spädbarn, och Viktor placerades på barnhem och dog sedan i difteri. Vladimir Putin ska då ha varit något slags “mirakelbarn” som blev till senare i livet för föräldrarna.

Foto: Evgenia Novozhenina/TT

Vladimir Putin retades av de andra barnen

Volodja, det ryska diminutivet för Vladimir, var liten för sin ålder, något som gjorde att han ofta blev retad och mobbad av de andra barnen i grannskapet, enligt Masha Gessens biografi "Mannen utan ansikte".

– Pojkarna kastade tegelstenar och övade sig i vem som var mest träffsäker i att spotta. Volodja var den minsta i sällskapet. Redan när han var 11–12 år gammal hängde han i ett gäng med 16–17-åringar. Han kunde slåss mot vem som helst om han blev utmanad. Liten och tanig var han, men han visste hur man ger igen, berättar Putins klassföreståndare Vera Gurevitj för Rossija 24.



Fram till sjätte klass hade Putin dåliga betyg, och mamma Maria kallade honom en odåga och en slarver. Något som förändrades när han började med kampsport. Putin har svart bälte i Judo, och 2015 sa den ryska presidenten: "För 50 år sedan, på Leningrads gator, lärde jag mig att en strid är oundviklig om du måste slå det första slaget".

Putin har fortfarande ett stort intresse för Judo. Foto: Mikhail Klimentyev/TT

Ville gå med i KGB – redan som tonåring

Som tonåring älskade Putin spionböcker- och tv-serier. När han fortfarande gick i skolan ska han ha kontaktat den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB och frågat hur han kunde gå med, enligt journalisten Ben Judahs bok “Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin”.

Svaret var avvisande och Putin fick rådet att skaffa sig en universitetsexamen. Till slut kom han in på Leningrads statliga universitet.

Källor: Dagens Nyheter, Mirror, Business Insider