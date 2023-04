Twitters plötsliga drag – byter logga: "Försenat aprilskämt...?"

Företag och organisationer brukar lura sina kunder eller följare med att göra tokigheter under denna dag.Nyheter24 har tidigare skrivit om vad för aprilskämt olika företag hade, här är de bästa aprilskämten i år. Något som där emot inte verkar vara ett skämt är att Twitter bytt logga — till en hund.

Twitter har bytt logga

Hunden dök upp istället för loggan under måndagseftermiddagen och är kvar även idag. Den är av rasen Shiba och är känd från kryptovalutan Dogecoin. Loggans byte trendar just nu under #doge på Twitter.

Elon Musk och Dogecoin

Elon Musk som äger Twitter blev nyligen stämd på 258 miljarder dollar, för att avsiktligt ha influerat priset på valutan, vilket Independent har skrivit om. Värdet på Dogecoin har, sedan hunden ersatte Twitters logga, ökat med över 20 procent, skriver CNN.

Elon Musks kommentar om loggan nya utseende

Elon Musk kommenterar loggan med en Tweet, där han skriver att detta är något han lovat sedan tidigare. Han refererar till en konversation han hade på Twitter för en tid sedan, där någon föreslog att han skulle byta loggan till just en "doge".

Många diskuterar loggan på Twitter

På Twitter tycker många att det är komiskt att huden dykt upp och många skriver och driver om händelsen.