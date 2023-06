Så träffade Olof K Gustafsson sin fru Svetlana: “One thing leads to another…”

Enligt Olof K Gustafsson själv är han, sedan snart ett decennium tillbaka, vd för Escobar Inc. Företagets verksamhet går ut på att övervaka den döde knarkkartelledaren Pablo Escobars intressen. Detta genom att bland annat sälja namnet och stämma de företag som använder det i olika sammanhang.

Det var 2014 som Olof K Gustafsson kom i kontakt med Roberto Escobar, knarkbaronens bror, och de ska då ha börjat arbeta tillsammans i företaget.

Sedan dess har Olof K Gustafsson blivit en omtalad profil, och är än idag ett hett diskussionsämne i media. Men frågorna kring Escobar-svensken har varit många. Hans historia innehåller många aspekter som är svåra att bekräfta, och han har aldrig redovisat någon inkomst i Sverige.

Hur rik är Escobar-svensken Olof K Gustafsson?

Inte sällan fotograferas Olof K Gustafsson i dyra sportbilar, framför privatjets och med dyra klockor runt handleden. Den flådiga livsstilen menar många är en bluff, samtidigt som Olof K Gustafsson själv menar att kritiken inte rör honom ryggen.

– Det är många som kallat mig både allt från mytoman till tjock, men det spelar ingen roll för mig. Jag är inte här för att söka något från följarna eller fansen. De får tycka som de vill, har Olof K Gustafsson sagt till Nyheter24.

Olof K Gustafsson visar ofta upp en flådig livsstil. Foto: Twitter

"Min dotter är det mest värdefulla"

Lyxbilar, klockor och dyra resor verkar Escobar-vd:n ha i överflöd. Men vad är då egentligen det dyraste som Olof K Gustafsson äger?

– Min dotter är det mest värdefulla, men om man tänker rent penningmässigt så är det förmodligen fastigheter, har han sagt till Nyheter24.

Så träffade Olof K Gustafsson sin fru Svetlana Gustafsson

Olof K Gustafssons karriär är ett omdiskuterat ämne, men man vet desto mindre om hans privatliv. Just nu håller han till i Marbella och tillsammans med Svetlana Gustafsson har paret en liten dotter.

Men hur träffades egentligen Olof K Gustafsson och hans fru Svetlana Gustafsson? För Nyheter24 har han tidigare berättat att de träffades i Dubai, där han bodde i tre och ett halvt år.



– En av mina kompisar, som var en väldigt nära vän, hade en flickvän vars bästa vän var min fru. Vi blev introducerade, det klickade till slut och vi kom överens om det mesta. One thing leads to another, och helt plötsligt så har man barn. Det är en ganska snabb resa.

Vad tycker då egentligen Svetlana Gustafsson om att hennes man påstår sig jobba för Pablo Escobars bolag? Enligt Olof K Gustafsson har de samma uppfattning om det mesta, och detta är inget undantag.

– Det är det som är det så svårt att hitta, men hon säger exakt samma sak som jag. Vi vet inte om han (Pablo Escobar reds.anm) är kriminell, och han är inte dömd kriminell. Det finns folk som jobbar för mycket, mycket, mycket, mycket, mycket värre saker. Och de går fritt på gatorna, knappt att folk vet vilka de är. Men det finns mycket, mycket värre personer i världen.

