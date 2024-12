Trafikverkets uppmaning: Res aldrig utan detta

Under julen blir det ofta intensivt i trafiken, vädret och väglaget kan snabbt förändras, och även om inga större väderkaos väntas under julhelgen gäller det att vara förberedd. Transportstyrelsen har rapporterat att både den 21 och 22 december är särskilt olycksdrabbade dagar. Under den perioden 2023 skadades 3 745 personer i trafiken och fem stycken avled. Nästan hälften av alla olyckor inträffade på snöiga eller isiga vägar.Trafikverket har nu gått ut med en viktig uppmaning till alla som ska resa.

Håll koll på vädervarningar

Enligt Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket, bör alla resenärer följa väderprognoserna och ta vädervarningar på allvar.

– Följ väderutvecklingen och SMHI:s uppdateringar. Ta gula varningar på allvar, och orange varningar på ännu större allvar. Tänk er för, säger Roberto Maiorana i en intervju i Sydsvenskan.

Alla resenärer bör följa väderprognoser och ta vädervarningar på allvar, enligt Roberto Maiorana. Foto: Pontus Lundahl/TT

Två saker du alltid bör ha med dig när du reser

Det handlar inte bara om att hålla sig uppdaterad, utan även om att vara rätt utrustad, enligt Trafikverket. Ifall du ska ut och resa i vinter är det framförallt två saker som är extra viktiga att alltid ha med sig:

Matsäck

Varma kläder

Detta kan vara avgörande om du skulle fastna i trafiken eller råka ut för en olycka, särskilt under de kalla vintermånaderna. Men förutom att packa rätt saker är det viktigt att försäkra sig om att bilen är vinterutrustad.

– Är bilen rätt utrustad för vinterväglag? Med rätt däck? Finns varma kläder? Är föraren pigg bakom ratten? Håll avstånd och hastighetsbegränsningar, säger Roberto Maiorana.

