Under onsdagen inträffade en av de dödligaste skolskjutningarna i USA:s historia. 17 personer har hittills förlorat livet, och många fler är skadade (l äs mer om attacken här ). Gärningsmannen var en avstängd elev på skolan, 19-årige Nikloas Cruz – här är allt vi vet om honom.

Detta är den 18 skolskjutningen under 2018. Ja, det låter otroligt, men är faktiskt sant – inte ens två månader in på det nya året.

Skolskjutningen i Florida har gjort att debatten om USA:s liberala vapenlagar har blossat upp igen – många tycker att det är alldeles för lätt att helt lagligt köpa skjutvapen.

Vi bestämde oss för att ta en titt på hur vapenlagarna ser ut – och vad som är förbjudet istället för skjutvapen.

1. Oralsex

I till exempel Louisiana och North Carolina får inte två vuxna personer med samtycke pyssla med oralsex, enligt lagen (det händer förmodligen ändå). Däremot är det helt okej att ligga med döda personer.

Hur ser vapenlagarna ut? Du får köpa vapen utan att söka tillstånd och får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd i båda staterna.

2. För stora julgranar



I Massachusetts blev en bilist stoppad av polis. Anledningen till att personen stoppades var att hen hade en julgran med sig i bilen som var “för stor”.

Hur ser vapenlagarna ut? Du behöver tillstånd för att köpa vapen, men får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd.

3. Att tuta utanför en smörgåsbutik

I staden Little Rock, i Arkansas är det faktiskt förbjudet att tuta (!) utanför en smörgåsbutik efter klockan nio på kvällen. Det låter kanske konstigt, men lagen är tydlig: “No person shall sound the horn on a vehicle at any place where cold drinks or sandwiches are served after 9:00 p.m”, går att läsa.

Hur ser vapenlagarna ut? Du får köpa vapen utan att söka tillstånd och får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd.

4. Bröstvårtor

Det kommer kanske inte som en överraskning att bröstvårtor, framför allt de som kodas som kvinnliga, upprör många. Till exempel blev filmaffischen för Sin City 2 bannad i hela landet, då den var för “provokativ”.

Hur ser vapenlagarna ut? Det står i den andra tillägget i den amerikanska konstitutionen att folk har rätt att ha och bära vapen. Lagarna kring detta ser olika ut beroende på vilken delstat man bor och befinner sig i.

Den här filmaffischen för Sin City 2 var för provokativ för USA.

5. Internetcaféer

Staten Florida förbjöd alla internetcaféer, av misstag. Meningen var att få bort olagligt spel och gambling, men lagen var så dåligt formulerad att alla intenetcaféer blev förbjudna.

Hur ser vapenlagarna ut? Du behöver tillstånd för att köpa vapen och får inte ha skjutvapen alls offentligt, förutom under vissa omständigheter så som jakt.



6. Häng på brallorna



I staden Collinsville i Illinois har det varit olagligt med häng på byxorna sedan 2011. Råkar man visa mer rumpa än vad lagen tillåter riskerar man 100 till 300 dollar i böter.

Hur ser vapenlagarna ut? Du behöver tillstånd för att köpa vapen och får inte ha skjutvapen alls offentligt, förutom jaktvapen.



7. Vampyrer

I staten Louisiana är det strängt förbjudet att ägna sig åt några som helst vampyraktiga aktiviteter. Blir du påkommen med att förtära människo- eller djurblod riskerar du fem år i fängelse eller böter på upp till 5 000 dollar.

Hur ser vapenlagarna ut? Du får köpa vapen utan att söka tillstånd och får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd.

8. Kinderägg

Kinderägg verkar kanske inte så farliga, men de är faktiskt förbjudna i hela USA. Anledningen är att leksaken inuti kan leda till kvävning om den fastnar i halsen.

Hur ser vapenlagarna ut? Det står i den andra tillägget i den amerikanska konstitutionen att folk har rätt att ha och bära vapen. Lagarna kring detta ser olika ut beroende på vilken delstat man bor och befinner sig i.



9. Att dela med sig av sitt Netflix-lösenord

I Tennessee finns den här lagen, som gör det förbjudet att dela med sig av lösenord till betalda streaming-tjänster. Egentligen handlar det om en lag som ska göra det olagligt för hackare att sno folks lösenord och sedan sälja dem – men i praktiken innebär det att det blir brottsligt att exempelvis berätta sin Netflix-lösenord för en kompis.

Hur ser vapenlagarna ut? Du får köpa vapen utan att söka tillstånd och får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd.



10. Att vara förkyld

Om du känner dig lite krasslig är det bäst att du stannar hemma, i alla fall i staten Washington. Där är det olagligt att utsätta någon annan för smitta – till och med förkylning. I lagen står att det är förbjudet att befinna sig på offentliga platser om du är sjuk.



Hur ser vapenlagarna ut? Du får köpa vapen utan att söka tillstånd och får bära vissa skjutvapen offentligt utan specialtillstånd.

Informationen är hämtad från Readers Digest och U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives.

