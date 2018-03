Kanske har du ett ex som du tänker på ganska ofta, och till och med skulle vilja försöka med igen? Eller så vill ditt ex ge er två en till chans? Ja, hur som helst så finns det några saker du bör fråga dig själv om du funderar på att bli tillsammans med ditt ex igen.

Vi pratade med relationsexperten och samtalsterapeuten, som driver sajten relationsexperten . Hon förklarar att det är något hon ofta stöter på i samtal med sina klienter – att man har svårt att släppa ett ex.

– Man ser inget annat än att man bara ska ha tillbaka hen, det finns ingen annan och istället för att låta tiden få gå lite och kanske sorgen komma fram så håller man fast vid att det ska bli "vi två igen", berättar hon.

Hon menar att det bästa man kan göra, enligt hennes erfarenhet, är att ge varandra tid. Det för att en av er eller båda befinner sig i en process som skulle bli ännu mer avbruten om man skulle välja att direkt bli tillsammans igen.

6 frågor du måste ställa om du vill bli ihop med ditt ex. Bildkälla: Shutterstock

– Alternativt att man är mer gränssättande och tydlig med att man nått en gräns och står kvar, det kan också förändra en del relationer. Jag tror inte på att ligga på för mycket och det visar sig också med människor som jag samtalar med som i princip stalkar, sms:ar och bara överöser exet med meddelande.

Det brukar ofta leda till att han drar sig längre och länge ifrån personen.

Men är det en bra idé då? Charlotte berättar att om både vill och inser vad som behöver förändras och också accepterar det som faktiskt behöver accepteras.

– Orsaken till att det tagit slut är ju ganska ofta en spricka i tilliten och svek, så då behöver ju även förlåtelsen komma in för att man ska kunna läka helt.



Här är sex saker du bör tänka på innan du tänker på att att bli ihop med ett ex:

Vilken anledningen är det att du vill ha tillbaka ditt ex?

Var ärlig och fråga dig själv om det är jakten du söker eller om du verkligen vill börja om med ditt ex?

Gå igenom vad du känner att du kanske behöver förändra hos dig, vad har partnern sagt till dig och hur har hen agerat?

Vad har varit återkommande saker ni bråkat eller samtalat om?

Vad är dina behov som du kanske känner inte blivit mötta?

Vad kan du leva med och vad är så kallade "deal breaker" för dig – och för partnern?

Hur vet man om man kommit över ett ex på riktigt? Läs om det här! Eller så kanske du vill läsa om 15 saker du kan göra för att komma över ditt ex – här kan du läsa mer om det.

Vad säger egentligen experten om att bli ihop med ett ex? Det kan du läsa här!

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.