Googla aldrig på de här 10 kändisarna – det kan ge dig virus

Brukar du ofta lägga mycket tid på att googla olika kändisar? Då borde du tänka en eller två gånger innan du skriver in vissa kändisars namn i din sökmotor. En del sökningar på kändisar kan nämligen ge dig virus.

Det är McAfee som har publicerat en lista på de tio farligaste kändisarna att googla just nu. Och ser man till listan från förra året så har den förändrats en hel del, då musikern Avril Lavigne toppade.

Listan har kommit ut 12 år i sträck och i år är det Orange is the new black-kändisen Ruby Rose som toppar som den farligaste kändisen att googla just nu.

Ruby Rose är kanske inte kändisen på allas läppar, men om du har sett Orange is the New Black så vet du garanterat vem hon är. I serien spelar Rose nämligen karaktären Stella Carlin som sitter inne för drogaffärer och introduceras först i säsong tre.

En kändis du bör undvika att googla är Ruby Rose. Bildkälla: Kirsty Griffin/TT

En kändis som många dock googlar efter, och som är med på listan, är Kourtney Kardashian som hamnar på plats nummer sju. Och ser man till resterande Kardashians hamnar hon väldigt högt på listan där enbart Caitlyn Jenner, som återfinns på 13 plats är i närheten. Vidare hittar vi Kim Kardashian på plats 19, Rob Kardashian på plats 62, Khloe Kardashian på plats 91, Kendall Jenner tar sig in på plats 138, medan Kylie Jenner hamnar på plats 152 och Kris Jenner återfinns på plats 158.

Topp 10 farligaste kändisarna att googla

1. Ruby Rose

2. Kristin Cavallari

3. Marion Cotillard

4. Lynda Carter

5. Rose Byrne

6. Debra Messing

7. Kourtney Kardashian

8. Amber Heard

9. Kelly Ripa

10. Brad William Henke

Källa: McAfee

Detta betyder dock inte att du inte kan googla kändisarna alls utan att få virus men se upp med vad för sida du trycker dig in på.

Nyheter24 har tidigare skrivit om vilka frågor som svenskarna googlade mest under valet 2018. Är du intresserad att veta vilka dessa är så kan du läsa hela artikeln här.