Efter att TV4 och C More togs över av Telia har en svårlöst konflikt utvecklat sig.

Det handlar om att Tele 2, som äger Com Hem, vill omförhandla sitt avtal med Telia.

Men parterna skuldbelägger varandra och någon lösning verkar inte vara nära förestående.

"Ett cyniskt spel"

"Det är ett cyniskt spel som drabbar tittarna. Konflikten handlar helt enkelt om att Com Hem kräver nya rättigheter utan att betala för dem. Det här har inget med Telias köp av TV4 att göra", skriver Mathias Berg, operativ chef TV4 och C More, till Aftonbladet.



Situationen kan leda till att Com Hems kunder tappar flera av TV4:s kanaler natten mellan den 10 och 11 december.

"Skjutit på våra förhandlingar"

"Dessvärre pågår inga diskussioner alls, då vi inte upplever någon seriös förhandlingsvilja från Telia. De har skjutit på våra förhandlingar i över ett halvår, och därför har vi redan förlängt avtalet så långt det är möjligt", skriver Louise Ekman, pressansvarig för Tele 2, i ett mejl till Aftonbladet.



Mathias Berg menar dock att det inte stämmer att inga förhandlingar pågår – han kallar det för "direkt felaktigt".

Avtalet går ut på tisdag

Men Louise Ekman hävdar istället att TV4 inte är "samarbetsvillig" och att Com Hem och Boxers avtal för att sända TV4 går ut på tisdag klockan 23:59.

Tele 2:s pressansvariga får då frågan om TV4-kanalerna kommer att släckas ned.

"Stämmer. Som sagt 23.59 imorgon tisdag, 10 december", svarar hon.