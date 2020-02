Strävar du och din partner efter att ha så roligt som möjligt tillsammans?

Det är säkert många par därute som lovat varandra att göra mer roliga saker ihop under 2020.

Kanske känner du igen dig rent av? I sådana fall kan du faktiskt behöva tänka om – åtminstone om du och din partner vill hålla i längden.

Därför ska vi ha tråkigt

Mark Manson är självhjälpsförfattaren, entreprenören och bloggaren som skrivit boken "The Subtle Art Of Not Giving A F***".

Han menar att kärleksrelationer borde vara så tråkiga som möjligt.

– Om man tänker efter, ett lyckligt 80-årigt par som varit tillsammans i 60 år, orsaken till att de hållit ihop är inte för att de åkta massa privatplan eller varit på galna resor, säger Manson till Business Insider.

Och fortsätter:

– Det är för att de haft tråkigt tillsammans. De har spenderat år efter år, suttit hemma, pratat om samma gamla saker, tittat på tv, ätit middag, och det har gått bra.

Pressen att på att vara lycklig

Manson förklarar vidare att det utan massa "rafflande planer" inte blir "något drama" eller "disk som kastas i väggen".

Författaren menar att många kärlekspar idag känner press att framstå som lyckliga inför andra.

Delvis på grund av sociala mediers genomslagskraft.

Istället menar Manson att fler borde omfamna tristessen och att "det måste bli okej igen" att ha tråkigt.

