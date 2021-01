Om du är singel, sökande och inte befinner dig på Tinder så har du definitivt missat något. Från starten vid ett collegecampus 2012 till i dag med 6,2 miljoner medlemmar är appen den mest populära för att lära känna nytt folk.

I och med den ökade populariteten har Tinder också kommit med ett antal uppdateringar. Bland annat kan du bli guldmedlem eller verifiera ditt ansikte så att andra vet att det är du de pratar med.

"Människor slutade inte träffas"

Men det är kanske inte så konstigt att Tinder blivit så ofantligt poppis. Samtidigt som vi tagit oss igenom detta skitår tillsammans, har nog människor känt sig mer ensamma än någonsin. Det har ökat aktiviteten på Tinder tvåsiffrigt på bara några månader.



"Människor slutade inte träffas, de fortsatte bara att göra det på nya, kreativa och virtuella sätt", skriver Tinder i ett meddelande till Nyheter24.

Dating Sunday

Känner du att 2021 är året där du kommer träffa din själsfrände? Då bör du vara redo – för redan nu på söndag inträffar "The Golden Hour".

Ja, du läste rätt. Den 3 januari kallas även för "Dating Sunday" och är historiskt sett årets mest trafikerade dag för onlinedejting.

Vill du vara med exakt där saker händer bör du gå in på appen under "The Golden Hour", som sker mellan 21.00 och 22.00. Det är nämligen kulmen av hela "Dating Sunday".

Tinders bästa tips

Nu har du all information som krävs för att vara med i matchen på söndag. Men är du fortfarande osäker på hur du går tillväga för att sticka ut och bli ihågkommen bland alla tusentals ansikten och bilder?

Ingen fara, vi hjälper dig.

Först och främst – hur många känner inte igen sig i frustrationen av att människor använder sig av gruppbilder? Hur ska man då kunna veta vem som är du? Tinder tipsar om att faktiskt slopa hela gruppbilden eftersom att folk faktiskt vill se dig och vem du är!

Glöm för guds skull att inte använda 10 år gamla bilder. Oavsett om du vill tro det eller inte så har nog en hel del förändrats sedan dess.

Använd Tinders bildverifikations-funktion. Det hjälper inte bara andra att förstå att det faktiskt är du som är på bild – du får även fler likes!

Stoltsera inte bara med bilder som får dig att se snygg ut, försök visa vilka intressen du har eller din favoritplats genom bilderna.

Bildkälla: Tinder





