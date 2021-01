Mordet på Bobbie Jo Stinnett fick hela USA att förfäras.

Lisa Montgomery lurade den gravida 23-åringen att tro att hon skulle få köpa en hund. Istället ströp Montgomery Stinnett – och skar ut hennes bebis ur magen. Läs mer om mordet här.

Straffet blev döden – och på onsdagens verkställdes avrättningen med en dödlig injektion på fängelset Terre Haute i India. Montogomery blev då den första kvinnan att avrättas federalt på 67 år.

Bobbie Jo Stinetts bebis överlevde mirakulöst. Foto: AP/MSNBC/TT

Tortyr och övergrepp

Men vad fick Montgomery att begå ett så bestialiskt mord? Och var hon verkligen vid sina sinnens fulla bruk när hon gjorde det?

Flera vittnar om att så inte var fallet. Både advokater och familjemedlemmar har berättat att Montgomery var psykiskt sjuk.

Montogomerys halvsyster Diane Mattingly hoppades in i det sista på ett benådande. De två bodde tillsammans tills Mattingly var åtta och Montogomery fyra.

Mattingly beskriver hemmet som en mardröm där de utsattes för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp av mamman Judy Shaughnessy och hennes pojkvän.

"Hade någon klivit in"

Flickornas pappa hade lämnat dem tidigt och efter några år blev Mattingly skickad till fosterhem – ensam kvar blev Montgomery.

– En syster togs bort och hamnade i ett hem fyllt av kärlek och fick tid att läka, den andra systern blev kvar och det blev värre och värre. Till slut var hon helt trasig, säger Mattingly till BBC och fortsätter:

– Hade någon klivit in då hade detta aldrig hänt. Ni hade inte känt till Lisas namn.

Hon skyddade ofta sin syster från övergreppen i hemmet, men 1972, när socialen flyttade henne från hemmet i Kansas, var den då fyraåriga Montgomery lämnad åt sitt öde.

– Jag förstod inte varför jag togs från hemmet, men Lisa blev lämnad kvar. Jag trodde de visste om våldtäkterna. Jag trodde de visste om misshandeln. Jag trodde de visste om tortyren Judy höll på med, säger systern till Vice.

Övergreppen eskalerade. Styvpappan byggde ett isolerat rum där flickan hölls fången, våldtogs och övervakades. Även andra män än styvpappan blev inbjudna för att våldta henne.

Lisa Montgomery avrättades för mordet. Foto: AP/TT

Våldsam relation

Vid 18 års ålder gifte sig Montgomery med sin styvbror och fick fyra barn på fem år. Men äktenskapet blev inte en flykt från våldet – det blev en fortsättning.



Under denna period började Montgomery försvinna in i sin egen värld – en början på den sinnessjukdom hon var på väg in i.

Hon led även av bipolär sjukdom, posttraumatisk stress och hjärnskador eftersom hennes mamma drack mycket under graviditeten.

Efter några år skiljde sig Montgomery från sin man och gifte sig med en ny kille, Kevin Montgomery. Hon hävdade då att hon var gravid flera gånger, trots att hon var steriliserad.

Fantasierna om att bli gravid, i kombination med att hon var rädd att hennes nya man skulle förstå att hon ljög, ledde troligen till att Montgomery kände sig oerhört pressad och ännu mer psykotisk.

Detta tros vara anledningen till att hon till slut blev så desperat efter ett barn att hon var beredd att mörda.

Sedan 2015 har det varit 16 liknande fall i USA där kvinnor dödat gravida för att sedan stjäla deras bebisar, skriver BBC. Ingen av förövarna har dömts till döden – förutom Montgomery.

