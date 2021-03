Jasmine, 21, är yngsta kvinnan någonsin att ro över Atlanten

Äventyraren Jasmine Harrison, 21, från North Yorkshire i Storbritannien är numera en världsrekordsinnehavare. År 2020 bestämde hon sig för att delta i roddtävlingen The Talisker Whisky Atlantic Challenge – och hennes deltagande blev historiskt.

Jasmine Harrison, 21, efter målgången. Foto: Atlantic Campaigns"Den bästa upplevelsen"

Den 12 december förra året klev hon i roddbåten och hon gick i mål över 70 dagar senare – som den yngsta kvinnan som rott ensam över Atlanten. Målgången skedde vid ön Antigua i Karibien vilket är en resa på 4828 kilometer.

"Det är den bästa upplevelsen en ung person kan få. Jag skulle göra det igen, men jag ser hellre andra människor oavsett ålder göra det. Om jag har inspirerat någon där ute – är jag nöjd!", säger rekordsättaren själv efter målgången, i ett pressmeddelande från Atlantic Challenge.

"Jasmine Harrison har visat på en otrolig styrka och uthållighet", säger Carsten Heron Olsen, som är VD för Atlantic Campaigns som arrangerar tävlingen.

Den unga brittiskan är numera en världsrekordsinnehavare.

Samlade in pengar för välgörenhet

Under en seglarresa runt öarna i Karibien några år tidigare fick hon bevittna förstörelse som orsakats av orkaner, och därför har hon under den långa färden samlat in pengar till välgörenhetsorganisationen Shelterbox.

"Bara sedan hon började sin resa i december har vi lyckats förse nödhem till familjer runt om i hela världen. Tack för ditt fantastiska arbete Jasmine, vi är så stolta över dig", säger organisationens chef Robyn Cummins i pressmeddelandet.

LÄS MER:



Måns Möllers kamp för sonen – ska slå världsrekord

Hon slog rekord i världens längsta ben – så långa är de