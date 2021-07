Fyra av tio smittas under utlandsresan – trots det vägrar ungdomar testa sig

Deltavarianten fortsätter sprida sig. Boven i dramat tycks vara utomlandsresor, där fyra av tio nya fall i Uppsala kopplats till dessa.

Det är inte bara i Uppsala som den ökade trenden har oroat. Även i Kalmar, Skåne och Örebro ses utlandsresor som den bidragande faktorn till allt fler deltafall.

Testar sig inte

Enligt siffror är det främst ungdomar som drar med sig smittan hem. Den ökade spridningen beror också på att en majoritet av dessa personer inte testar sig vid hemkomst och struntar i att stanna hemma trots att de uppvisar symtom.

Enligt Per-Åke Jarnheimer, tillförordnad smittskyddsläkare i Kalmar, är siffrorna inte oväntade. Hans förklaring på den ökade spridningen av deltavarianten i Sverige är att den är mer smittsam och sprider sig i allt högre grad runt om i Europa, på ställen där svenskar åker utomlands.

– Vi vet att det förekommer, men inte exakt i vilken omfattning. Unga är extra mottagliga för viruset eftersom de inte är vaccinerade. De umgås också med andra unga vilket gör smittspridningen stor i just den åldersgruppen, förklarar han för Aftonbladet.

Ökat tryck hos flygbolagen

Trots deltavariantens omfattning ser det ljust ut för resebolagen igen. Apollo ser ökningar av bokade resor varje vecka och Annika Lindberg berättar för Aftonbladet att många väljer att boka en sista minuten-resa efter att första sprutan är avklarad.

Trängs på krogar

Även turister anses vara en faktor till ökad spridning. På stränder och barer på de svenska, populära orterna trängs de under semestern. Jarnheimer menar att restriktionerna fortfarande existerar lika mycket nu som förr.

Även om smittspridningen ökar, anses läget vara under kontroll i regioner runt om i landet. 51 nya fall registrerades under vecka 29, jämfört med 30 fall per dag under vecka 28 i Region Skåne, rapporterar Aftonbladet.

– Det är betydligt lugnare än på väldigt länge. Men vi kan inte slappna av. Det allra viktigaste nu är att alla som kan vaccinera sig också gör det, avslutar Per-Åke Jarnheimer.