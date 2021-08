Brittisk man dömd till över fem års fängelse efter mord på nio katter

Perioden mellan oktober 2018 och juni 2019 utspelade sig en rad kattmord i det dolda, fram till dess Steve Bouquet, 54, fångades på en övervakningskamera.

Bouquet, som samtidigt arbetade som säkerhetsvakt på ett shoppingcenter i brittiska Brighton and Hove, åtalades för 16 olika fall, där han enligt misstankarna ska ha mördat nio katter vid namn Hendrix, Tommy, Hannah, Alan, Nancy, Gizmo, Kyo, Ollie och Cosmo. Ytterligare sju ska ha skadats allvarligt.

Dömdes till över fem års fängelse

Han nekade dock till samtliga punkter och sade under polisförhören att han "inte var ett hot mot djuren", men bevis i form av en bild på en död katt hittades i hans telefon och Bouquet, som kallades för "Brighton cat killer" av den lokala befolkningen, dömdes under fredagen till fem år och tre månader i fängelse.

"Såg livet rinna ur ögonen på honom"

Flera av ägarna till katterna vittnade i rättegången och berättade att de hittat sina katter döda eller skadade vid ytterdörren.

– Jag höll honom i mina händer och såg livet rinna ur ögonen på honom, han var bara ett år gammal, berättade Terry Mynott, vars katt hittades med ett två centimeter öppet sår i benet och ryggraden.



Domaren i fallet, Jeremy Gold QC, förklarade Bouquets beteende som "grymt, ihållande och träffade rakt i hjärtat på familjerna".

Mordet filmades av kamera

Kameraövervakningen bevittnade Bouquet klappa en av katterna innan han plockade upp ett föremål ur sin ryggsäck och gjorde en hastig rörelse med armen, något som åklagare Rowan Jenkins menade var stunden då den åtalade högg Hendrix.

En blodig kniv som polisen hittade under en genomsökning av hans hem, kunde senare kopplas till Bouquets DNA.

"Har redan förlorat"

Terry Mynott sade senare till The Guardian att han var lättad att rättegången var över och att Bouquet får psykiatrisk hjälp, så att inte fler djur eller människor kommer till skada under hans våld.

Jag har redan förlorat, så det är svårt att känna någonting kring honom. Det värsta som kunde hända hände. Allt jag kan göra är att lägga min energi på att hjälpa andra djur, säger han och avslutar med att han nu arbetar mot djurvåld tillsammans med Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.