För över 100 år sedan, den 23 augusti 1912, åkte Percy och Lessie Dunbar ut på en campingtur tillsammans med sina två söner, nära Swayze Lake i Louisiana, USA. Men utflykten fick ett abrupt slut när familjens fyraårige son Bobby försvann.

Först drogs slutsatsen att pojken lämnat tältet självmant och ramlat i vattnet och drunknat. Men en tid senare, när Bobby varken hittats vid liv eller död, började myndigheter misstänka att han blivit kidnappad. Då erbjöds en hittelön på tusentals dollar till den som kunde uppge någon information om Bobby.

En man grips för kidnappning

Lite över ett halvår efter familjens ödesdigra campingtur grep amerikansk polis köpmannen William Cantwell Walters, som setts i Mississippi tillsammans med en pojke som matchade beskrivningen av Bobby. William Cantwell Walters nekade till att han skulle ha haft någon som helst inblandning i försvinnandet, och att pojken han hade med sig var Bruce Anderson.

Bruce, uppgav William Cantwell Walters, var son till den ensamstående mamman Julia Anderson som tog hand om köpmannens föräldrar. William Cantwell Walters skulle passa Bruce medan hans mamma varit på resande fot i några dagar, men berättade även att han haft hand om pojken under ett års tid.

"Bobby" tillsammans med familjen Dunbar. Foto: Wikimedia Commons.

Föräldrarna identifierade sin son

Percy och Lessie Dunbar bestämde sig för att åka till Mississippi för att se om det kunde vara så att pojken var deras saknade son. Det är fortfarande oklart vad som hände under deras möte, en del hävdar att pojken ropade "mamma!" när han fick syn på Lessie Dunbar, andra att han började gråta.

Trots en del osäkerheter från både familjen och pojken gick de ut med att Bruce var försvunne Bobby Dunbar. Julia Anderson hävdade fortfarande att det var hennes son, men hon misstroddes då hon hade det ekonomiskt svårt och var en ensamstående mamma till tre barn som var födda utanför äktenskap.

"Bobby" återförenades med sin familj och William Cantwell Walters, som nekade till anklagelserna om kidnappning, dömdes till fängelse. Han släpptes på fri fot två år senare och dog år 1945.

Växer upp som försvunne Bobby

Pojken växte upp tillsammans med familjen Dunbar som deras son Bobby, och fick en nära relation till sina syskon. Han gifte sig och lämnade efter sig fyra barn när han avled av en hjärtsjukdom år 1966. "Bobbys" barn fick i sin tur egna barn, och en av dem blir nyckeln till att sanningen tillslut rullas ut.

Barnbarnet Margaret Dunbar Cuthright kunde inte släppa sin släkthistoria och bestämde sig för att gräva djupare i det. Hon skrev boken "A case for solomon: Bobby Dunbar and the kidnapping that haunted a nation" och i den beskriver hon sin farfars osäkerhet om sin verkliga identitet.

DNA-testet avslöjar sanningen

För 17 år sedan, 92 år efter Bobby försvann, lät Margret Dunbar Cuthright göra ett DNA-test mellan sin pappa och "Bobbys" yngre bröder. Det blev ingen match.

Det här betydde inte bara att Bobby Dunbar i själva verket var Bruce Anderson, det betydde även att en man oskyldigt fängslats och att Julia Anderson blev ifråntagen sin son. I boken beskriver även Margret Dunbar Cuthright ett samtal mellan sin pappa och Bobby, där hennes pappa frågar om Bobby visste vem han var.

– Jag vet vem jag är, och jag vet vem du är, och inget annat betyder någonting. Det som räknas är hur vi lever våra liv, hade Bruce Anderson svarat, som levt hela sitt liv som Bobby Dunbar.

Vad som hände den verklige Bobby är det ingen som vet.

Källa: Mord och Mysterier/Aftonbladet från den 17 juli och Countryroads Magazine.