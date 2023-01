Spelbråket som kan påverka dina pensionspengar

+ Vilka är det som bråkar?

Något förenklat: Amerikanska staten och Microsoft.

+ Okej, varför då?

Microsoft vill köpa spelbolaget Activision Blizzard. Det skulle innebära att Microsoft går från att vara en stor aktör i spelvärlden till att bli en av de absolut största, plus att de skulle få rättigheterna till spel som "Call of duty", "World of warcraft" och "Candy crush". Det här har gjort bland andra Sony och Nintendo sura då de populära titlarna skulle kunna försvinna från deras egna plattformar.

Det har även ringt konkurrensvarningsklockor på olika håll världen över som menar att Microsoft i och med uppköpet kanske blir för stora. EU-kommissionen kommer exempelvis med ett utlåtande i mars. Men även Japan och Australien har höjt varningsfingrar.

I USA har handelsmyndigheten FTC försökt stoppa affären, som de menar skulle innebära snedvriden konkurrens i branschen. Där har förhandlingar mellan parterna inletts i dagarna.

Microsoft och Activision Blizzard har även försökt stilla allas farhågor genom att lova att populära titlar fortsatt kommer att gå att finna på andra plattformar än Microsofts.

+ Men det där är ju USA. Varför behöver jag bry mig?

Affären har även, i förlängningen, fått Sverige att reagera. Statliga Sjunde AP-fonden, där de allra flesta har sin premiepension, har innehav på motsvarande cirka 730 miljoner kronor i Activision Blizzard och har dragit bolaget och Microsoft inför rätta i amerikanska delstaten Delaware.

Sjunde AP-fonden hävdar att Microsofts uppköp skett på oschyssta grunder, att Microsoft utnyttjat de senaste årens stormar kring Activision Blizzard för att köpa bolaget till ett kraftigt reducerat pris. Men även att köpet skulle skydda Bobby Kotick, vd för Activision Blizzard, från den massiva kritik som riktats mot bolaget efter rapporter om en företagskultur präglad av missförhållanden, sexuella övergrepp och "grabbkultur".

+ Vad är det som händer nu?

FTC:s bråk med Microsoft har nått förhandlingsstadiet, men rättegången är planerad först till augusti i år. Dessförinnan lär EU ha hunnit uttala sig.

+ Hur kommer det att gå då?

Inget är klart förrän allt är klart. Det finns snarlika storköp inom underhållningsbranschen, exempelvis Disneys köp av "Star wars" och Marvel, men i spelvärlden skulle ett godkänt köp vara unikt i sin storlek.

Förespråkare för fri konkurrens kommer hävda att det står företag fritt att sälja sina produkter på det sätt som de vill, medan motståndare lär säga att affären riskerar att skapa ett företag med så mycket inflytande att de skulle kunna sätta sina egna regler, villkor och priser.