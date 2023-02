Visst är det bra att man försöker stävja de många problemen med arbetskraftsinvandring, men de här skärpningarna blir svåra att överblicka konsekvenserna av, tycker hon.

— Det här är ett stort ingrepp i svensk arbetsmarknad. Nu är det politikerna som sätter lönerna.

Många grupper som behöver arbetskraft från utlandet har lönenivåer under medianlönen för Sverige. Det kan bli så att de skärpta lönekraven gör att lönerna för svensk inhemsk arbetskraft hamnar långt under de invandrades. Då har politiken klivit in i lönebildningsprocessen som Svenskt Näringsliv inte gillar.

— Vi tycker att man i stället ska kräva heltidsjobb och kollektivavtalade löner

Andra länder i Europa gör precis tvärtom när det gäller arbetskraftsinvandring, och det kan missgynna oss, tror hon.

— Det är viktigt att vi inte tappar konkurrenskraft, säger Karin Johansson.

Industriarbetsgivarna ser de skärpta kraven som ett slag mot svensk industri

"Det här förslaget kommer få stora konsekvenser både för industrin och för samhället i stort – inte minst i norra Sverige. Förslaget om ett lönegolv kommer att leda till att jobb går förlorade, bidrag till välfärden minskas och vår konkurrenskraft försvagas. Det kommer också innebära att den gröna omställningen försvåras”, skriver Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett pressmeddelande.