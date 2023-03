Dämpad inflation gladde Wall Street

Pilarna pekade uppåt när handelsveckan avslutades på börserna i New York. Under dagen presenterades ny statistik som visade att prisstegringarna hejdades i USA under februari, även om inflationen historiskt sett ändå var hög. Det kan innebära att centralbanken Federal Reserve håller tillbaka framtida räntehöjningar.

Det breda S&P 500-indexet ökade 1,4 procent på fredagen, Dow Jones industriindex steg 1,3 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex lyfte 1,7 procent. Under den gångna veckan steg S&P 500 3,5 procent, Dow Jones 3,2 procent och Nasdaq 3,4 procent. Och räknat från årsskiftet har de tre ledande indexen därmed lyft 7,0 procent, 0,4 procent respektive 16,8 procent.