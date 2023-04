Ilska i Schweiz parlament efter bankhaveriet

Bankfrågan diskuterades i timmar vid ett sammanträde i förbundssamlingen.

— Familjeföretag och små- och medelstora företag har alltid förstått vikten av att göra affärer på ett hållbart, realistiskt och eftertänksamt sätt. Om vi vill bevara Schweiz finanscenter, så måste vi försäkra oss om att systemkritiska banker också reflekterar över sådana värderingar, sade Hansjörg Knecht, vid högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet.

"Räckte inte till"

Ledamöterna debatterade Credit Suisse och dess övertagande av rivalen UBS, och de för staten kostsamma skuldnedskrivningar och likviditetsgarantier på 109 miljarder schweizerfranc, motsvarande 1 257 miljarder kronor, som getts.

— Tydligen räckte finanskrisen 2008 inte för att utplåna den typ av banker som vi med glädje såg gå under med Leonardo DiCaprio i "The wolf of Wall Street", sade Eva Herzog.

Nu har en jättelik storbank i stället bildats, som Herzog befarar blir för stor för de existerande reglerna att hantera om den skulle hamna i finansiellt trubbel.

"Bara en bank"

Kritiken till trots röstade ständerrådet, den övre kammaren, för att godkänna garantierna. I den undre kammaren, nationalrådet, röstade däremot majoriteten emot. Men det blir mest en symbolisk protest, eftersom de garantier som getts inte kan blockeras.

Förbundspresident Alain Berset försvarade agerandet, och sade att Credit Suisse var på väg mot konkurs.

— Det skulle kunna ha skapat en internationell finanskris med förödande effekt för Schweiz, för företag, för konsumenter men också för vårt lands rykte, sade han och fortsatte:

— Upphörandet av Credit Suisse är inte slutet för Schweiz. Det är förlusten av en bank, en stor bank, men bara en bank.

Haveriet har lett till politikerkrav på utredningar och ansvarsutkrävande.

— Den katastrofala ledningen av banken har lett till att marknaderna och allmänheten tappat förtroendet. De ansvariga för de här misslyckandena måste stå till svars för sina handlingar, säger De grönas Celine Vara.