Skatteverkets uppmaning: De måste ansöka senast 26 september

Då och då går Skatteverket ut med uppmaningar till allmänheten. Det kan röra sig om allt från att deklarera i tid och att betala in restskatt till att inte missa att ansöka om namnändring vid giftermål.

Under året har den statliga myndigheten uppmanat privatpersoner att varken missa just restskattens inbetalningsdag eller att kontrollera kontouppgifterna så att återbäringen kommer till rätt konto.

De som dock får skattebeskedet och får veta att de måste betala in restskatt har då ett datum att förhålla sig efter. Datumet när pengarna ska vara inne hos myndigheten styrs dock av när du deklarerat och därefter mottagit ditt slutskattebesked.

I augusti gick man ut och delade uppmaningen att alla de som ska betala restskatt senast den 12 september 2024 behövde ha genomfört inbetalningen så att pengarna nått Skatteverkets konto då.

Datumen som gäller för inbetalning av restskatt för deklarationen 2024 är:

12 juli 2024: Om du fått slutskattebesked i april.

12 september 2024: Om du fått slutskattebesked i juni.

12 november: Om du får slutskattebesked i augusti.

12 mars 2025: Om du får slutskattebesked i december.

Skatteverket: Viktiga detaljerna när du flyttar

Nyligen delade de också med sig av vad som är viktigt att tänka på vid en eventuell flytt. Att man behöver registrera rätt folkbokföringsadress vet de allra flesta. Men det är viktigt av flera orsaker att registreringen sker i god tid.

– Tänk på att flytten behöver göras inom en vecka från att man flyttar. Det går dock bra att skicka in sin anmälan i god tid i förväg. Då ligger anmälan vilande och registreras vid flyttdatumet, har Jens Lindqvist, verksamhetsutvecklare inom folkbokföringsfrågor på Skatteverket sagt i en tidigare intervju med Nyheter24.

Anledningen till att vara ute i god tid är bland annat för att du ska hinna korrigera eventuella fel. Det hänger också ihop med att viktiga utskick så som myndighetspost, räkningar eller annat som anses vara viktigt hamnar fel om du inte har korrekt uppgifter i din bokföring.

Skatteverket: De måste ansöka - senast 26 september

Utöver att informera och uppmana privatpersoner då och då så händer det även att Skatteverket riktar sig direkt till företag och företagare.

Det har de gjort nu. Den 20 september delade man en uppmaning på sin hemsida som åsyftar de företag som under coronapandemin hade uppskov med skatteinbetalningar.

”För de företag som hade anstånd med skattebetalning, till följd av coronapandemin, som förföll den 12 september 2024 är sista dagen att ansöka om en avbetalningsplan den 26 september 2024”, skriver de.

I de fall du som företagsledare behöver förlänga avbetalningsplanen för att inte riskera att äventyra verksamheten, så måste detta vara inskickat till Skatteverket senast den 26 september 2024. Skulle anståndet istället avse moms som redovisas per kalenderår gäller det istället att ha skickat ansökan senast den 27 januari 2025.

De får inte söka nytt anstånd

De företag som inte haft anstånd under de senaste två hela åren har även de möjlighet att ansöka om anstånd på nytt.

”De företag som inte har haft anstånd under hela 2-årsperioden men som nu behöver anstånd med ytterligare 36 månader med avbetalningsplan kan ansöka om förlängning av sina anstånd till och med den 26 september 2024. Ansökan kan komma in till Skatteverket via e-tjänsten, mejl eller telefon”.

Anstånden kan till exempel avse skatteinbetalningar i form av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Dock är det inte längre möjligt att på nytt ansöka om ett tillfälligt anstånd för nya perioder, uppger myndigheten avslutningsvis.

