Skatteverket: Viktiga ansökan ska in 1 oktober - berörs du?

Skatteverket, vars uppdrag är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregister, fastighetstaxering, bouppteckningar och vara statens borgenär, har en viktig samhällsfunktion i Sverige.

En av alla viktiga uppgifter är när de varje år skickar ut inkomstdeklarationen, och därefter slutskattebeskedet, som talar om för dig hur mycket du får tillbaka i återbäring eller tvingas betala tillbaka i restskatt.

Under 2023 uppgick de totala skatteintäkterna i Sverige till hela 2 566 miljarder kronor och av dem utgjordes omkring 57 procent av skatter på just arbete. Intäkterna kommer från alla de som är bosatta i Sverige och som arbetar, det är nämligen de som är just skatteskyldiga.

Och hur mycket du betalar i skatt styrs primärt av hur hög inkomst du har: desto mer du tjänar, desto mer betalar du i skatt.

Så när skattebeskedet anländer och visar hur mycket du ska få tillbaka är ofta en årlig höjdpunkt för många. Men mindre roligt är det för dem som får ett mindre positivt besked och istället blir varse att restskatt måste betalas in.

Du som dock fick ditt skattebeskedet i juni 2024 har nu ett datum framför dig att ha extra koll på, av en specifik anledning.

Foto: Anders Wiklund/TT

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så spenderar vi skatteåterbäringen 2024

Du som fått skatteåterbäring i år har kanske valt att lägga undan pengarna på ett sparkonto. Andra har istället valt att spendera dem. Vad vi lägger pengarna på skiljer sig nämligen avsevärt åt mellan de svenska hushållen.

Enligt en tidigare undersökning visar det sig att de allra flesta, 39 procent, väljer att spara sin skatteåterbäring.

17 procent väljer att lägga pengarna i semesterkassan, 13 procent väljer att unna familjen något extra fint.

Blott 4 procent av de tillfrågade i undersökningen svarade istället att de inte visste vad de skulle använda pengarna till.

Skatteverkets tidigare uppmaning – om du fått restskatt

I deklarationstider är det viktigt att ha koll på specifika datum. Det kan gälla allt från när du ska ha anmält rätt kontouppgifter till Skatteverket till när din restskatt ska vara inbetald.

Och det senare har myndigheten tidigare gått ut och uppmanat folk att ha koll på.

De som fick slutskattebesked i april 2024 uppmanades i våras att ha koll på när restskatten ska in.

”Betala din kvarskatt senast 12 juli om du fick besked i april. Den som fick sitt skattebesked i april och har skatt att betala ska göra det senast den 12 juli om det inte redan är gjort. När du ska betala framgår av ditt slutskattebesked”, skrev de då på sin hemsida.

Skatteverket: Detta bör du göra den 1 oktober

Och nu går myndigheten ut ännu en gång med en stark uppmaning.

Denna gången avser deras uppmaning dig som brukar få en större summa kvarskatt eller återbäring och vill rätta till det.

Då behöver du ansöka om jämkning.

”Ansök om jämkning. Från den 1 oktober kan du ansöka om jämkning för 2025 i e-tjänsten Jämkning”, skriver de på hemsidan.

Att ansöka om jämkning innebär, om du blir godkänd, att ditt preliminära skatteavdrag på lönen eller pensionen justeras. Det innebär att du kan påverka storleken på det månatliga skatteavdraget så det bättre speglar din faktiska skattesituation varje år.

Om du behöver ansöka om skattejämkning senast den 1 oktober för inkomståret 2025 kan du göra det på myndighetens hemsida. Där kan du även läsa vad det innebär att jämka som pensionär eller skolungdom med extrainkomst.

Foto: Henrik Montgomery/TT