900 kronor mindre i månaden: Okända regeln sänker din pension

Att vi lever längre gör också att vi behöver få pension utbetald under längre tid. Det innebär också att vi förväntas arbeta längre.

För att motverka att pensionen blir lägre när medellivslängden ökar, så har riksdagen beslutat att höja pensionsåldern genom att införa en så kallad riktålder.

– Det är en livslängdsanpassad pensionsålder. Som man bör hänga i och jobba till för att kompensera att pensionsutbetalningarna ska räcka längre, säger Agneta Claesson, informatör Pensionsmyndigheten till Nyheter24 och fortsätter:

– 65 år är ett stort sudda sudda, nu får man jobba efter riktåldern.

Slutar betala pension till boende i Sverige: De drabbas

Agneta Claesson, informatör Pensionsmyndigheten.

Riktålder gäller från 2026

Riktåldern införs 2026 och är då 67 år. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension blir tre år före riktåldern, det vill säga tidigast från 64 års ålder när riktåldern är 67 år.

Den som går i pension innan riktåldern, får räkna med en lägre pension. Det beror dels på att du tjänar in pengar under färre år, och dels på att de ska betalas ut under fler år.

Höj pensionen med 500 kronor i månaden – med enkla knepet

Har du koll på din riktålder? Foto: Pontus Lundahl/TT

Så påverkar 66-årsregeln din garantipension

Men det finns ännu en fallgrop för den som går i pension tidigt och som har garantipension, den så kallade 66-årsregeln.

Den innebär att när garantipensionen ska beräknas, görs det som om du tagit ut pension när du var 66 – oavsett hur gammal du är. Det gör inkomstbeloppet i beräkningen högre, vilket i sin tur ger lägre garantipension.

Så hur mycket mindre pengar blir det?

I en rapport från SPF Seniorerna har exempel gjorts på personer födda 1958, som haft en slutlön på 30 000, 34 000 och 38 000 kronor – och som arbetat i 40 år.

Om pensionsuttag görs vid 63, 64 eller 65 års ålder, gör 66-årsregeln att den totala förlusten under 20 år blir mellan 75 000 och 212 000 kronor.

Det innebär en skillnad på mellan 300 och 900 kronor mindre i pension per månad, livet ut.

Exempel för en person född 1958

Som jobbar till 66 med slutlön 30 000 kronor:

Total pension före skatt: 20 356/månad

Varav garantipension: 2 186

Som slutar jobba vid 63 (inom parentes: utan 66-årsregel):

Total pension före skatt: 18 144 (19 088)

Varav garantipension: 2 133 (3 077)

Skillnad: 944 kronor (703 efter skatt).

Pensionär? Här är tillägget som kan ge dig 7 290 kronor mer i månaden

Pensionsutbetalning 2024: Här är datumen då pengarna kommer