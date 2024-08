Pensionsdetaljen du inte får missa – kan kosta dig pengar

För många är arbetslivet en lång färd mot pensionen. För andra är jobbet av större vikt och det bidrar till att många blir jobbonärer.

Vad du än identifierar dig med så är en viktig del innan ditt framtida pensionsliv också att ha koll på pensionsutbetalningar och vad som gäller för just dig.

Det ska du tänka på innan du går i pension

I Sverige har nio av tio anställda tjänstepension, det vill säga den del av pensionen som din arbetsgivare betalar. Därtill är det inte ovanligt att på egen hand spara till pensionen i ett privat pensionssparande.

När pensionen börjar närma sig finns det dock några viktiga saker du bör ha i åtanke. Dels måste du alltid ansöka om att få den allmänna pensionsdelen utbetald, i regel tre månader innan du önskar få din första utbetalning.

Därtill är det också av stor vikt att fundera ut hur mycket av pensionen du önskar att ta ut: hela, halva, tre fjärdedelar eller en fjärdedel.

Utöver detta behöver du också se över uttaget av pensionen om du väljer att fortsätta jobba och bli en så kallad jobbonär, som tar ut både lön och pension. Det kan nämligen påverka din kommande inkomstdeklaration.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Viktiga detaljen: Det får du inte missa innan pensionen

Under ditt aktiva yrkesliv sker olika inbetalningar av pensionen från olika håll. Ett vanligt scenario är att din tjänstepension betalas in av olika arbetsgivare under årens lopp, förutsatt att du har haft flera arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Dan Adolphson Björck arbetar som pensionsekonom på minPension. I en intervju med Nyheter24 redogör han för en väldigt viktig pensionsdetalj som du bör känna till, för att inte gå miste om pengar senare i livet – nämligen fribrev.

I ett fribrev läggs tjänstepensionen när du byter jobb.

– Det som redan finns inbetalat ligger kvar men det görs inga nya inbetalningar. Och i den nya anställningen tecknas det en ny tjänstepension dit inbetalningarna går. Det här är en stor del av förklaringen till varför man har flera olika tjänstepensioner efter ett långt yrkesliv, säger han.

I händelse av att du har förmånsbestämda tjänstepensioner, det vill säga att pensionen i förväg har bestämts till en procentsats av din lön, så styrs det av både lönen men också hur länge du varit anställd.

– Premiebestämda tjänstepensioner i fribrev beror på hur mycket som har betalats in och vilken avkastning man får på pensionskapitalet. Många har också privat pension i fribrev som man slutade att betala in till när den generella avdragsrätten för privat pensionssparande försvann 2016, redogör Adolphson Björck och tillägger:

– Här har många styrt om sitt månadssparande till investeringssparkonto och kapitalförsäkring eller amortering på bolån. Men den privata pension som man har sparat ihop sedan tidigare ligger i fribrev.



Dan Adolphson Björck arbetar som pensionsekonom på minPension. Foto: Pressbild minPension/Urban Jörén

Pensionsekonomen: Det finns för- och nackdelar

Det finns flera fördelar för de pensionärer som har hela eller delar av sin pension fördelade i fribrev.

– Fördelen med att ha flera pensioner i fribrev är att man får en flexibilitet vid utbetalning. Det ges större möjligheter att göra detaljerade val för när och hur de olika delarna ska betalas ut.

Å andra sidan finns det även vissa nackdelar, menar Adolphson Björck.

En av dem är att det ofta kan vara krångligt att handskas med fribrev då det finns en risk för att de innehållandes mindre belopp kan falla i glömska under det aktiva arbetslivet.

– För vissa delar av tjänstepensionen sker ingen automatisk utbetalning, det är ansökan som gäller. I de flesta fall rättas det till inom några månader men ibland kan det ta något år eller två innan man upptäcker att man har en liten del av pensionen som ännu inte betalas ut, förklarar han.

En av de viktigaste delarna som alla bör vara medvetna om är det faktum att fribrev har fasta årsavgifter som kan ha stor påverkan på det totala kapitalet, framför allt om det är ett relativt litet innehav, avslutar Dan Adolphson Björck med att säga till Nyheter24.

