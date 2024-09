Det krävs för att du ska få en pension på 25 000 i månaden

De senaste åren har många hushåll upplevt en orolig tid där ekonomin blivit allt hårdare ansatt. Inflation, dyrare omkostnader och höga räntor har varit vardag för många svenskar.

Trots att vi fortsatt befinner oss i en inflation så har det kommit glädjande besked från Riksbanken.

För andra gången i rad sänkte de i augusti styrräntan, då med 0,25 procentenheter. Det innebär att räntan numera ligger på 3,50 procent, lägre än på länge.

Och enligt Riksbanken kan många se fram emot ännu ljusare tider om det vill sig väl.

”Om inflationsutsikterna står sig kan räntan sänkas ytterligare två eller tre gånger i år, vilket är något snabbare än i direktionens bedömning i juni”, skrev de efter den förra räntesänkningen i ett pressmeddelande.

Glädjande nog innebär ett lättare tryck i plånboken också att landets pensionärer kan få mer pengar över.

Så höjer du din framtida pension

De som dock har en bit kvar till pensionen bör ha kunskap om hur man på effektivast sätt kan påverka den framtida pensionsutbetalningen.

– Den största möjligheten att få upp sin pension är att fundera över om man har kraften, lusten och orken att jobba lite längre. Ett års senare pensionsuttag leder i många fall till att pensionen ökar med 1 500-2 000 kronor i månaden livet ut, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på minPension till Nyheter24.

Vidare utvecklar han att orsaken till att du kan få mer pengar i plånboken i framtiden, om du jobbar längre, styrs av att skatten på både arbete och pension sjunker när du blir äldre.

De tre viktigaste faktorerna för att få en så bra pension som möjligt är, enligt Adolphson Björck, först och främst lönen. En bra lön innebär också en bättre pension.

Därefter styrs pensionens storlek av hur länge du varit aktiv i arbetslivet och om du har tjänstepension i din anställning.

– Samtidigt är frågan om hur mycket arbetsgivaren betalar in till just tjänstepensionen allt viktigare. För det skiljer sig åt mellan olika avtal. Fråga personalavdelningen hur mycket som betalas in till din tjänstepension. Kolla om du dessutom får extra inbetalningar i form av flexpension eller deltidspension, säger han.

Dan Adolphson Björck är pensionsekonom. Foto: Pressbild minPension/Urban Jörén

25 000 i pension? Så ökar du chansen

Låt säga att du önskar få en pension på 25 000 kronor i månaden efter skatt som pensionär, vad krävs då av dig?

– Att gå i pension innebär ett inkomstbortfall, i de flesta fall på 30-40 procent jämfört med när man arbetar heltid. För många avgörs den framtida ekonomin av när och hur man rundar av sitt yrkesliv. Skatten spelar också in. Från det år man fyller 67 år sjunker skatten på både lön och pension genom det förhöjda grundavdraget. Man ska med andra ord vara 66 år den 1 januari för att omfattas av den lägre skatten.

För många handlar det om en skattesänkning på två eller tre tusenlappar i månaden. Och det är här som möjligheten till ett fortsatt yrkesliv spelar en stor roll, förklarar han.

– Man behöver inte gå i pension från en dag till en annan. Allt fler väljer att gradvis lämna yrkeslivet och många arbetsgivare är välvilligt inställda till detta. Stäm av vad som gäller på din arbetsplats innan du börjar med detaljerad pensionsplanering.

Det finns flera viktiga saker du bör känna till och tänka på för att öka chansen att få en större pension. Foto: Henrik Montgomery/TT

Därför är tjänstepensionen så viktig för dig

Därtill bör du, för att öka chansen till en bra pension på exempelvis 25 000 kronor i månaden efter skatt, även tänka på ytterligare några detaljer.

Du behöver framför allt få en överblick av placeringsvalen för premiepension och tjänstepensionen. Är du osäker på hur mycket din arbetsgivare betalar i tjänstepension för dig så ska du ta reda på detta.

– Det är bra att ha ett privat sparande också men det ersätter inte tjänstepensionen. Tjänstepensionen är för stor och viktig för det. Under yrkeslivet bör man därför söka sig till arbeten som erbjuder tjänstepension eftersom de flesta inte har råd att kompensera för den i efterhand, avslutar Dan Adolphson Björck med att säga till Nyheter24.

Det är också viktigt att känna till vilka inkomster som inte ger pension. Det handlar då om de intäkter där du inte betalar skatt, vilket minPension skriver om på sin hemsida:

Barnbidrag

Underhållsstöd

Bostadsbidrag

Kapitalvinster

Skattefria vinster och stipendier

Pensionsutbetalningar

