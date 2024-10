Priset på bredband har chockhöjts – så mycket varierar det

Priserna för de vanligaste fasta bredbandsabonnemangen har ökat. Det meddelar svenska Post- och telestyrelsen i en ny rapport. Samtidigt har mobilabonnemangen sjunkit i pris, från ett medianpris på 699 kronor i månaden till 603 kronor i månaden.

De fasta bredbandsabonnemangen har ökat från ett medianpris på 313 till 399 kronor i månaden, under åren 2018 till 2023.

– Vi kan generellt se att prisutvecklingen skiljer sig mellan de fasta och mobila abonnemangen. Det kan bero på flera faktorer men kan ge en indikation på hur konkurrensen på marknaden utvecklas, säger generaldirektören för PTS Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.



Myndigheten har jämfört olika leverantörer i pris. Bland de som jämförs finns Telia, Tele2, Telenor, Bredband2, Bahnhof, Allente, Sappa och Net at Once.

Vad är prisskillnaderna mellan Telia och Tele2?

Mediankostnaden för ett abonnemang med hastigheten 100/100 ligger mellan 338 och 542 kronor för de aktörer med minst 0,5 procent marknadsandel, skriver PTS i sin rapport.

Högst mediankostnad har Tele2 och Telia, skriver PTS i sin rapport. Telia har månatlig mediankostnad på 432 kronor och hos Tele2 är motsvarande pris 542 kronor.

Däremot Halebop som ägs av Telia har en lägre mediankostnad än moderbolaget. Den ligger i stället på 379 kronor. Tele2:s Comviq har en mediankostnad på 469 kronor i månaden och Tele2:s Boxer har en mediankostnad på 354 kronor.

Vilken bredbandsleverantör är billigast?

Telenor har en mediankostnad på 374 kronor i månaden och dess underleverantör Ownit har en mediankostnad på 354 kronor i månaden. Ownit och Boxer blir således de billigaste av tjänsteleverantörernas lågprismärken.

Leverantören Net at Once har en mediankostnad på 338 kronor per månad. Samma siffra hos leverantören Sappa är 378 kronor, och hos Allente 399 kronor. Medianpriset hos Bahnhof är 389 kronor i månaden.

Lägst mediankostnad har Bredband2 som kostar lite mer än Net at Once med sina 349 kronor i månaden, skriver PTS i sin rapport.