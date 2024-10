A-kassans stora förändring: ”Extra viktigt”

A-kassan i Sverige fungerar som ett skyddsnät för dig som är arbetslös. Det finns en mängd olika aktörer som är arbetslöshetskassor däribland Unionen, Akademikernas, Kommunal och Handels, för att nämna några.

Den allra första a-kassan skapades i början av 1900-talet av fackförbunden och är i dag egna organisationer som ofta är kopplade till yrkesområden och fackförbund.

Enligt statistik från Arbetet var 426 800 personer i åldrarna 16-64 år arbetslösa i slutet av 2023.

Foto: Jessica Gow/TT

Arbetslösheten ökar – fler får a-kassa

Att vara medlem i en arbetslöshetskassa kan med andra ord vara avgörande för att kunna betala räkningar och handla mat.

Nu har intresseorganisationen Sveriges a-kassor, som består av 24 olika a-kassor, gått ut med siffror för det tredje kvartalet av 2024. Det visar sig nämligen att under den perioden fick närmare 150 000 personer ersättning från a-kassan, vilket då var en ökning med hela 34 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi kan konstatera att arbetslösheten är den högsta på tio år", undantaget pandemin. I tider av hög arbetslöshet är det extra viktigt att vara medlem i a-kassan för att vara trygg i arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Här fick flest personer a-kassa

Under det tredje kvartalet 2023 fick 111 679 personer a-kassa utbetald. Under samma period 2024 fick 149 108 personer a-kassa utbetald. Och den ökning av arbetslösa som får ersättning syns i hela landet.

Bland de län som dock sticker ut finns flera som är uppe och nosar på en 40-procentig ökning i förhållande till det tredje kvartalet 2023. Det län som ökat mest i utbetald a-kassa är Västerbotten, som ökat 42 procent.

Bland de län som dock ligger i botten hittas Norrbotten, med en ökning på 14 procent, och Kronoberg med en ökning på 18 procent.

Foto: Skärmavbild Sveriges a-kassor

Stor förändring i a-kassan: "Märks på..."

Enligt Thomas Eriksson märks arbetslösheten av i hela landet vilket visar vikten av att vara ansluten till en arbetslöshetskassa. Den stora förändringen som nu råder går i linje med hur situationen såg ut under pandemin.

– Att arbetslösheten är hög märks på antalet personer som fått arbetslöshetsersättning. Det blir också tydligt vilken viktig funktion som a-kassan har som både trygghets- och omställningsförsäkring, säger han.

När coronapandemin härjade i Sverige ökade antalet utbetalningar från a-kassan drastiskt. Men under 2022 och 2023 sjönk det igen. Återigen ser man en kraftig ökning som numera ligger på rekordnivåerna som rådde under just pandemiåren.

