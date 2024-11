Har du den här dyrgripen till dalahäst? Den är värd 43 200

Vissa föremål är utan tvekan mer värda än andra. Det kan röra sig om allt från affektionsvärde från en nära anhörig du fått ärva något ifrån till att du äger ett eftertraktat och sällsynt konstverk som är värt en rejäl slant.

När en kvinna i New York besökte Frälsningsarméns loppisbutik 2018 hittade hon fyra tallrikar som hon inte kunde slita ögonen ifrån. Köpet var ett faktum och för de fyra tallrikarna fick hon betala 65 kronor.

Det hon däremot inte visste var att det inte var vilka tallrikar som helst. När hon efter köpet vände på dem för att kontrollera baksidan upptäckte hon en signatur som såg bekant ut. Tallrikarna var gjorda av ingen mindre än Pablo Picasso.

Efter att ha auktionerat ut dem på det anrika auktionshuset Sotheby’s resulterade köpet på loppisen i att hon kunde inkassera 35 000 dollar, motsvarande 380 000 svenska kronor.

Tallrikarna var skapade av ingen mindre än den världskända konstnären Pablo Picasso. Foto: AP/TT

Den här kaffemuggen såldes för 167 000

Det är dock inte bara på andra sidan Atlanten rariteter kan hittas.

2022 såldes till exempel en kaffemugg på köp- och säljsajten Tradera för hisnande 167 000 kronor. Muggen var nämligen en sällsynt sådan tillverkad av godisföretaget Fazer och fanns endast i 400 exemplar.

Foto: Tradera

Spelet var värt 57 500

Utöver muggar finns även spel och spelkonsoler som kan vara riktigt värdefulla.

I början av 2024 lyckades en säljare få 57 500 kronor för det omåttligt populära spelet ”The Legend of Zelda – A link to the past” inklusive den numera klassiska spelkonsolen Super Nintendo.

Och det är inte bara Zelda och Nintendo-konsoler som är populära, menar Traderas kommunikationschef Sofia Hagelin.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars. Allra mest växer kategorierna Xbox 360, Nintendo Switch och Skylanders, sa hon nyligen till Nyheter24.

Foto: Tradera

Har du dalagrisen? Kan vara värd 43 200

De senaste åren har just Tradera märkt ett uppsving i många varukategorier. Allt från spel, konsoler och teknik till prydnader och inredning har ökat i försäljning på auktionstorget.

Något som Traderas kommunikationschef Sofia Hagelin märkt av den senaste tiden är att framför allt dalahästar blivit allt mer efterfrågade av köpare. I en intervju med Nyheter24 redogör hon att många säljare kunnat inkassera rejäla slantar för sina prydnader. Och det är inte bara i formen av en häst de säljs för stora summor.

– Man kan fråga sig hur många dalahästar det finns runtom i landet? Förmodligen massor. Men vad är en dalahäst värd? Förr fanns fyra hästbyar i Mora: Bergkarlås, Vattnäs, Risa och Nusnäs. Familjer täljde och krusade på gårdarna. Det är de här äldre dalahästarna som kan bli riktigt dyra. Dyrast av dem som sålts på Tradera är en dalagris, säger hon.

Summan då, hur mycket kan en "dalagris" gå för om man auktionerar ut den på Tradera? En säljare kunde efter avslutad auktion nöja sig med att få 43 200 kronor för sin dalagris.

Den här "dalagrisen" tingades hem efter auktion för över 43 000 kronor på Tradera. Foto: Tradera

