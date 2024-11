Har du julkalendern hemma? Den är värd 1 380 kronor

Att auktionera ut prylar på köp- och säljsajter så som Tradera kan vara ett bra sätt för att få lite extra pengar inför julen, eller bara för att dryga ut privatekonomin en aning.

Till och från kan det dock dyka upp rejäla dyrgripar på sajtens auktionstorg som tingas för stora belopp.

Ett sådant exempel är spelet "The Legend of Zelda - A link to the past" inklusive den klassiska spelkonsolen Super Nintendo som såldes för otroliga 57 500 kronor.

Skulle du ha ett exemplar av konsolen eller spelet eller rent av båda därhemma, då kan det sluta med att du sitter med en rejält mycket tjockare plånbok. Att spel och konsoler är värdefulla är dock inget nytt för Tradera. Varje dag säljs nämligen tusentals spel på auktionstorget.

– Drygt 100 000 dator- och tv-spel bytte ägare under det senaste kvartalet, det är 1 200 spel om dagen. Inom dator- och tv-spel säljs det allra mest inom PS4 följt av Nintendo Switch, XBOX 360, Nintendo Wii och NES Nintendo 8-bitars, har Traderas kommunikationschef Sofia Hagelin tidigare sagt till Nyheter24.

Det är dock inte bara spel och teknikprylar som säljs för stora summor på sajten.

Julkalendrar ökar i värde

När det lackar mot jul så är det inte bara julbak, julklappsinslagning och förberedande av julmat som står på schemat.

En återkommande tradition i de flesta hushåll är såklart att titta på SVT:s julkalender och därefter öppna dagens lucka i adventskalendern.

2024 års adventskalender kostar i de flesta butiker 79 kronor att införskaffa, och då inkluderas både SVT:s tv-kalender och Sveriges Radios radiokalender.

Men faktum är att inköp av adventskalendrar med tiden kan visa sig vara lönsamma. Äldre rariteter har nämligen tingats för rätt höga belopp på Tradera.

En numera klassisk kalender har faktiskt sålts efter avslutad auktion för hela 1 380 kronor.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Har du rariteten? Kan vara värd över 1 000 kronor

En kalender som såldes hösten 2024 på köp- och säljsajten tingades hem för 629 kronor – rejält mycket mer än vad den en gång i tiden kostade.

Den fysiska adventskalender som såldes var från året 1966, baserad på SVT:S julkalender ”En småstad vid seklets början”.

En oöppnad adventskalender från 1966 års julkalender såldes för 629 kronor på Tradera. Foto: Tradera

En annan kalender som tingats hem för över tusenlappen är ingen indre än 1964 års radiokalender.

Radiokalendern det året var "En gård nära Tomteskogen i Vilhelmina" som nyligen såldes för 1 157 kronor.

Radiokalendern från 1964 auktionerades nyligen ut för 1 157 kronor. Foto: Tradera

Men den adventskalender som tingats hem för allra mest pengar såldes för hela 1 380 kronor i oöppnad förpackning. Den klassiska julkalendern "Albert & Herbert" sändes i SVT mellan den 1 december och 24 december 1982 och i serien syntes skådespelarna Sten-Åke Cederhök och Tomas von Brömssen.



Efter en avslutad auktion i oktober 2024 kunde fick den vinnande budgivaren betala hela 1 380 kronor.



Inte illa för säljaren!

Adventskalendern från 1982 såldes för 1 380 kronor på Tradera 2024. Foto: Tradera

