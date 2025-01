Stora missen: Han fick 56 000 kronor för lite i pension

En viktig del i en anställning, utöver lönen, är hur mycket som avsätts i pension varje månad. Att arbetsgivaren sätter undan ett par procent av lönen bidrar till en starkare pension i framtiden. Men bara om arbetsgivaren kommer ihåg att betala in tjänstepensionen vill säga.

Rickard fick inte tjänstepensionen av SJ

Lokföraren Rickard uppdagade nämligen att hans arbetsgivare, statligt ägda SJ, missat att betala in tjänstepension under tiden han jobbade extrapass under semestern, skriver tidningen Arbetet.

Och Rickard tror att han är långt ifrån den enda som har pensionspengar att återkräva från SJ.

– Jag tror att det är många som har rätt till ganska stora belopp, säger han till tidningen.

I februari 2023 fick han höra av en kollega att SJ inte betalat in tjänstepension för övertidslönen, som enligt Rickard kunde variera hela vägen upp till 7 500 kronor per dag.

Då skulle SJ betala 30 procent i tjänstepension

Till tidningen Arbetet redogör Rickard för att han har tjänstepensionsavtalet ITP 1 och att hans arbetsgivare ska betala 4,5 procent av lönen i i tjänstepension. Vissa månader hade han dock tjänat över 47 600 kronor och då ska SJ ha betalat in hela 30 procent av beloppet som överstiger den summan, vilket hade missats.

– Det är mycket pengar det handlar om, jag trodde bara det skulle vara någon hundralapp hit eller dit.

SJ betalade 56 600 kronor

Efter att ha blivit nekad pengarna, då SJ:s lönekontor ansåg att tilläggen inte var pensionsgrundande, begärde han en rättelse via Collectum. Efter en tid kom ITP-nämden fram till att Rickard hade rätt och att SJ skulle ersätta honom det de var skyldiga.

I juli 2024 fördes därför 56 600 kronor till hans tjänstepension.

– Jag fick det utan omsvep godkänt, utifrån de siffror jag skickat in.

