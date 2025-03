Då förlorar du 137 kronor i pension – varje månad livet ut

Att kvinnor generellt sett har lägre pension än män är inget nytt. I juli 2024 uppmättes den genomsnittliga allmänna pensionen för kvinnor i Sverige ligga på 14 500 kronor per månad. För männen var summan 16 700 kronor.

"Det gör att kvinnors pensioner är lägre"

”Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män under sitt yrkesliv. Det gör att kvinnors pensioner är och blir lägre än männens”.

Då förlorar du 137 kronor i pension

Du förlorar 36 kronor per månad i allmän pension livet ut om du har en månadslön på 36 000 kronor före skatt och därtill vabbar fem dagar per år under 12 års tid.