Tjuvstarta deklarationen 2025 – så gör du

Den 18 mars öppnar Skatteverket upp möjligheten till att deklarera via hemsidan. De som signerar deklarationen utan att göra ändringar eller tillägg mottar därefter eventuell skatteåterbäring redan i april. Andra får helt enkelt vänta.

Deklarationen öppnar 18 mars 2025

Trots att möjligheten att deklarera inte öppnar förrän den 18 mars så var det till mångas stora förvåning som det visade sig vara tekniskt möjligt redan under måndagen. Då gick det nämligen att logga in på Skatteverkets hemsida och väl där hantera sin inkomstdeklaration. Det var bland annat möjligt att skicka in den trots att det var en dag för tidigt.