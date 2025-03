Då kan din skatteåterbäring ryka – innan du ens hunnit få den

Det var den 18 mars som personer med e-legitimation, och som skaffat digital brevlåda senast den 2 mars, kunde gå in och deklarera hos Skatteverket.

Samma dag utsattes emellertid myndigheten för en överbelastningsattack, vilket påverkade möjligheten att logga in på tjänsten "Mina sidor" och andra e-tjänster.

Trots problemen var det ändå många som deklarerade redan under det första dygnet: 1 4 22 000 godkände och lämnade nämligen in sina deklarationer under de första 24 timmarna.